Danas kontrolno saslušanje Mujovića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet održaće danas kontrolno saslušanje ministra energetike, Saše Mujovića, o finansijskom stanju i poslovanju Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), u kontekstu negativnih nalaza Državne revizorske institucije (DRI).

Na saslušanje su, pored Mujovića, pozvani i predsjednici odbora direktora i izvršni direktori CEDIS-a i Elektroprivrede (EPCG), Vladimir Čađenović i Vladimir Ivanović, odnosno Milutin Đukanović i Ivan Bulatović.

Na saslušanje su pozvani i članovi Senata DRI, Zoran Jelić i Milan Dabović.

Inicijativu za kontrolno saslušanje podnijeli su poslanici Nikola Milović, Nikola Rakočević, Mihailo Anđušić, Mirsad Nurković, Boris Mugoša i Miloš Konatar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS