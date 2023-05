Dan unaprijed tržište značajno i za lokalne trgovce električne energije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dan unaprijed tržište na Berzi električne energije (BELEN), koje je statovalo prošlog mjeseca, doprinijelo je većoj transparentnosti i konkurentnosti, dok je manjim, lokalnim igračima, omogućeno da se uključe i ponude svoj proizvod, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Državni sekretar u Ministarstvu Admir Šahmanović je, komentarišući značaj pokretanja Dan unaprijed tržišta električne energije koje je startovalo 26. aprila, kazao je da su u tom Vladinom resoru od prvog dana stavili veliki fokus na stvaranje povoljnog biznis ambjenta za privlačenje investicija u sektor energetike, sa posebnim akcentom na obnovljive izvore energije.

„Ovo je jedna od značajnijih aktivnosti, koja će uveliko unaprijediti energetsko tržište i poslati jasan signal lokalnim i investitorima iz regiona i inostranstva da Crna Gora prati evropske trendove i da je sigurna destinacija za ulaganje“, rekao je Šahmanović u intervjuu agenciji Mina-business.

On je, govoreći o Dan unaprijed tržištu, dodao da su kolege iz BELEN-a uložile velike napore i uspjele da naprave funkcionalnu berzu, što je proces učinilo transparentnim i konkurentnim, dok je, sa druge strane, lokalnim igračima omogućeno da se uključe na tržište.

„Omogućili smo mnogo povoljniji aranžman za lokalne trgovce, u smislu manjeg koštanja u odnosu na naknade koje se izdvajaju za trgovinu. Na taj način smo zaokružili jednu lijepu priču i stvorili dobre preduslove za integraciju na evropsko tržište“, objasnio je Šahmanović.

Kako je naveo, zaključno sa 17. majem, promet na berzi se kretao nešto više od 21 hiljade megavata (MW), što je nešto preko dva miliona EUR.

„Sasvim smo zadovoljni time i to pokazuje likvidnost ovog tržišta“, rekao je Šahmanović.

Prema njegovim riječima, berza funkcioniše dan unaprijed, što znači da se na krivoj ponude i potražnje svakog sata bira najmanja ponuđena cijena, koja onda slovi za marginalnu cijenu u tom satu i po toj cijeni se trguje energija za sjutrašnji dan.

„Ima 15 trgovaca iz Crne Gore i inostranstva, a njihov spisak se može naći na sajtu BELEN-a“, dodao je Šahmanović.

On je posebno istakao značaj Dan unaprijed tržište na obnovljive izvore energije u Crnoj Gori, jer se i manjim igračima omogućava da uđu na tržište i ponude svoj proizvod na berzi.

„To im uveliko pojednostavljuje proceduru i pruža mogućnost da sami pristupe trgovini. S druge strane, u posljednje dvije sedmice, posmatrajući kretanje cijena na tržištu električne energije, vidimo da su one uveliko veće u odnosu na one koje male hidroelektrane dobijaju kroz njihove podsticajne šeme. Stoga, vjerujem da će u neko dogledno vrijeme, upravo ova činjenica motivisati male proizvođače da izađu iz šeme podsticajnih mjera“, poručio je Šahmanović.

Govoreći o značaju Dan unaprijed tržišta za proces evropskih integracija Crne Gore, Šahmanović je saopštio da je u kontekstu Poglavlja 15, krajnji cilj države integracija u evropsko tržište, gdje svi učesnici imaju ista prava.

To je, kako objašnjava, jedan jako složen postupak, koji se sastoji od tri koraka.

„Prvi korak je formiranje lokalnog energetskog tržišta, a sljedeći je integracija u regonalno tržište – što može biti s jedne strane s Italijom, a s druge strane sa Srbijom. Treći korak bi bio integracija u evropsko tržište, tako da smo na dobrom putu da ostvarimo i taj cilj“, tvrdi Šahmanović.

Upoređujući Crnu Goru i njeno Dan unaprijed tržište sa državama regiona, Šahmanović smatra da u tom segmentu kao država ne kasnimo.

„Ovo nije nimalo jednostavan proces i bilo je potrebno da se steknu određeni uslovi. Mislim da smo sasvim na vrijeme i da dobri rezultati neće izostati“, zaključio je Šahmanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS