Damjanoviću cilj urušavanje finansijskog sistema

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cilj ministra finansija Aleksandra Damjanovića nije unapređenje finansijskog sistema, već njegovo urušavanje, u cilju projektovanih, ničim opravdanih, optužbi na račun programa Evropa sad koji je prvi put značajno podigao standard svih građana, saopšteno je iz pokreta Evropa sad.

Iz pokreta je saopšteno da je, prema podacima Uprave prihoda i carina, nastavljen trend dobre naplate prihoda, tako da je bruto naplata u julu iznosila 175,9 miliona EUR, što je devet miliona ili 5,5 odsto više u odnosu na isti mjesec prošle godine.

“Najveći rast od 21,1 odsto zabilježen je kod kategorije poreza na dodatu vrijednost što je rezultat povećanja raspoloživog dohotka građana kroz program Evropa sad, implementacije elektronske fiskalizacije, ali i kontinuiranog rada svih službi Uprave prihoda i carina”, navodi se u saopštenju.

Ono što je bitno napomenuti je da je naplata doprinosa u julu veća jedan odsto u odnosu na jul prošle godine, iako je poresko opterećenje na rad za privredu smanjeno oko 50 odsto.

“Ovaj rezultat pokazuje da je programom Evropa sad smanjena siva ekonomija na tržištu rada, to jest unaprijeđena je poreska disciplina i povećan broj zaposlenih”, dodali su iz pokreta.

Iz ovoga, kako su rekli, prirodno slijedi pitanje o osnovanosti nedavno usvojenog dokumenta Vlade, kojim je Damjanović predvidio deficit budžeta za ovu godinu od 407 miliona, iako će u julu vjerovatno biti ostvaren suficit budžeta, kojim će biti umanjen i kumulativni deficit od 33 miliona, koliko je iznosio za prvih šest mjeseci.

“Kako bi narušio stabilnost i održivost javnih finansija i postigao svoj zacrtani deficit od preko sedam odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), vjerovatno će naredni korak ministra finansija, zaduženog za mračne prognoze, biti da rebalansom budžeta dodatno “pumpa” rashodnu stranu, budući da prihodi budžeta kontinuirano rastu i da će biti ostvareni iznad planiranog”, navodi se u saopštenju.

Za ovakav štetni plan je, kako se zaključuje, podršku dobio i od kolega iz Skupštine, koji su u samo nekoliko dana usvojili zakone ne vodeći računa o fiskalnim implikacijama.

