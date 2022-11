Damjanović u službenoj posjeti Mađarskoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, boravi u dvodnevnoj posjeti Budimpešti, gdje je otputovao na poziv mađarskih kolega.

Damjanović je otputovao na poziv ministra spoljnih poslova i trgovine Petera Sijarta i ministra ekonomskog razvoja Martona Nađa.

“Damjanović će sa predstavnicima mađarske Vlade nastaviti razgovore započete u julu, prilikom posjete Sijarta Crnoj Gori, tokom koje je zajednički ocijenjeno da je neophodno jačati ekonomske veze dvije države i efikasnije koristiti postojeće potencijale u oblasti bankarstva i sektora telekomunikacija”, saopšteno je iz Ministarstva.

Tema predstojećih sastanaka biće i finansiranje projekata u saobraćajnoj infrastrukturi, s posebnim akcentom na željezničku infrastrukturu, odnosno rekonstrukciju pružne linije Bar-Beograd, sa mogućim nastavkom do Budimpešte, u cilju pune valorizacije potencijala Luke Bar.

Tema sastanka biće i dalja izgradnja auto-puta, koja bi podrazumijevala punu valorizaciju koridora Bar-Beograd-Budimpešta.

“Posjeta Damjanovića Budimpešti ima za cilj da doprinese i podsticaju intenzivnije saradnje crnogorskih i mađarskih privrednika, pa će u tom pravcu biti dogovorene međusobne posjete privrednih delegacija Mađarske i Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.

