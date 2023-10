Damjanović u službenoj posjeti Hrvatskoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tim Ministarstva finansija, na čelu sa ministrom Aleksandrom Damjanovićem, otputovaće u službenu posjetu Zagrebu, gdje će održati niz sastanaka sa hrvatskim kolegama iz oblasti trezorskog poslovanja.

Damjanović će se, zajedno sa državnim sekretarom Ilijom Vukčevićem i predsjednikom Komisije za tžište kapitala Željkom Drinčićem, sastati sa hrvatskim ministrom finansija Markom Primorcem, sa kojim će razgovarati o mogućnostima širenja saradnje dvije susjedne zemlje.

Istovremeno, tokom studijske posjete, predstavnici Direktorata za državni trezor Ministarstva finansija Crne Gore imaće priliku da razmjene iskustva sa tamošnjim kolegama, iz oblasti obračunskog računovodstva, upravljanja gotovinom, e-naloga i drugih funkcionalnosti programa SAP.

Iz Ministarstva je saopšteno da će takođe biti analizirana iskustva Hrvatske u dijelu razvoja i funkcionisanja tržišta obveznica stanovništva i realizaciji aranžmana u vezi sa finansijskim derivatima.

“Govoriće se i o značaju sekundarnog tržišta državnog duga i uticaju ulaska u eurozonu na obveznice susjedne države”, dodaje se u saopštenju.

Posjeta crnogorske delegacije Hrvatskoj organizovana je u cilju intenziviranja međusobne saradnje i podizanja stepena efikasnosti i transparentnosti u poslovanju trezora, kroz primjenu unapređenih procedura koje sprovodi susjedna država.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS