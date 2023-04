Damjanović na Proljećnim sastancima MMF i SB u Vašingtonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Delegacija Crne Gore, koju predvodi ministar finansija Aleksandar Damjanović, učestvovaće na redovnim proljećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB) u Vašingtonu.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da će Damjanović u Vašingtonu imati sastanke sa visokim predstavnicima najrenomiranijih svjetskih finansijskih institucija.

Damjanović će razgovarati sa izvršnim direktorom SB, Koenom Davidsomo i potpredsjednicom te finansijske institucije za Evropu i Centralnu Aziju, Antonelom Basani. Planirani su i sastanci sa izvršnim direktorom MMF-a i njegovim zamjenikom, Paulom Hilbersom i Lucom Dresom, kao i šefom misije MMF-a za Crnu Goru Srikantom Seshadrijem.

O aktuelnim temama ekonomske i fiskalne politike u kontekstu snaženja crnogorkih javnih finansija, Damjanović će razgovarati i sa predstavnicima investicionih banaka i agencija, JP Morgan, Societe Generale, Moody’s i Global Sovereign Advasory.

U okviru posjete Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koja traje do subote, planirani su i bilateralni susreti sa predsjednikom Međunarodne agencije za razvoj – Fond IDA, Akijem Nishiom, kao i sa predstavnicima Odeljenja za fiskalne poslove.

Proljećni sastanci SB i MMMF-a održavaju se svake godine u cilju analiziranja rada tih institucija kroz plenarne sjednice na kojima guverneri zemalja članica razmatraju aktuelna međunarodna ekonomska, fiskalna i monterana pitanja.

Događaj okuplja kreatore svjetske politike i sve značajne činioce globalnog ekonomskog i finansijskog života.

