Damjanović na konferenciji u Beču

Beč, (MINA-BUSINESS) – Mogućnosti ubrzavanja i olakšavanja međunarodne trgovine usljed problema i šokova koji su nastali u periodu nakon pandemije koronavirusa i rata u Ukrajini bili su teme konferencije održane u Beču, na kojoj je učestvovao ministar finansija Aleksandar Damjanović.

Na konferenciji pod nazivom Regionalne ekonomske integracije na Zapadnom Balkanu, koju je danas u Beču organizovala Svjetska banka, razgovorano je o zajedničkim izazovima sa kojima se susreću sve ekonomije današnjice.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da su teme konferencije bile mogućnosti ubrzavanja i olakšavanja međunarodne trgovine usljed problema i šokova koji su nastali u periodu nakon pandemije koronavirusa i rata u Ukrajini, a koji imaju negativne implikacije na globalne proizvodne lance i kanale snabdijevanja.

Damjanović je, učešće crnogorske delegacije na konferenciji, ocijenio značajnim i sa aspekta druge faze projekta trgovinskih i transportnih olakšica, koji je danas dodatno razmatran.

Kroz projekat, koji će se finansirati kreditnim sredstvima Svjetske banke, kako je najavio, planirano je niz aktivnosti, između ostalog, rekonstrukcija graničnih prelaza, djelatnosti iz oblasti saobraćaja, kao i uspostavljanje jedinstvenog šaltera u prekograničnoj trgovini.

“Koncept jednog šaltera /single window/ kompatibilna je aktivnost za sve granične organe i trebalo bi da omogući elektronsko podnošenje i obradu zahtjeva, kao i cjelokupne dokumentacije u vezi sa uvozom, izvozom ili tranzitom robe na jednom mjestu, što će značajno doprinijeti modernizaciji i povećanju efikasnosti carinskog Sistema”, rekao je Damjanović.

Iz Ministarstva je zaključeno da je konferencija bila odlična prilika za analizu dosadašnjih praksi, kao i razmjenu iskustava crnogorske delegacije sa zemljama Zapadnog Balkana u vezi sa tim temama.

