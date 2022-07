Damjanović: Građani da kupuju tamo gdje se izdaju fiskalni računi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, poručio je danas građanima da kupuju tamo gdje im izdaju fiskalne račune, navodeći da je dovoljno legalnih i fiskalno odgovornih pružaoca usluga da se može kod njih ići.

On je kazao da je mnogo veći problem to što su neki subjekti uveli fiskalizaciju, ali ne izdaju račune.

„Ako ne daju fiskalni račun, nemojte ga platiti. Negdje će se desiti da će se, narodski rečeno, možda pobiti neko od vlasnika sa nekim gostom. Neće to biti lijepo za Crnu Goru i apel da se takve stvari ne dese, ali neka se i to desi ako treba, pa da se svima nama upali lampica da imamo svijest da ne idemo u lokale gdje nam neće izdati fiskalni račun, jer su onda pokrali i nas i državu i napravili nas budalama i idiotima. Nema razloga da se to radi“, kazao je Damjanović u Skupštini odgovarajući na poslanička pitanja.

Poslanika Demokratske partije socijalista (DPS), Miomira M. Mugošu, zanimalo je koliko su povećani poreski prihodi, konkretno porez na dodatu vrijednost (PDV) u prošloj godini, usljed primjene elektronske fiskalizacije i koliko se poreskih obveznika registrovalo na sistem elektronske fiskalizacije.

Damjanović je ocijenio da je fiskalizacija, kao ozbiljan projekat, zaživjela kako treba.

On je rekao da je u sistemu elektronske fiskalizacije, zaključno sa 28. junom, registrovano 29,02 hiljade obveznika.

U sistemu je 43,83 hiljade elektronskih naplatnih uređaja putem kojih se izdaju računi i evidentira promet.

Kada se govori o prihodima budžeta, neto naplata po osnovu PDV-a za prošlu godinu iznosila je 691,95 miliona EUR, što je za 162,2 miliona ili 30,6 odsto više u odnosu na 2020, dok je u odnosu na planiranu više za 80,1 milion ili 13,1 odsto.

Damjanović je, govoreći o turističkoj sezoni, kazao da je Uprava prihoda i carina (UPC) pred ozbiljnim zadatkom, navodeći kao primjer da veliki dio prihoda od izdavanja plažnog mobijlijara nije oporezovan.

„Apel UPC da zna šta je fokus. Takođe, fokus je i na fiskalizaciji izdavaoca privatnog smjetaja. Tu je ubjedljivo najveći poreski potencijal i uvjeren sam da, ukoliko bi se on do kraja iskoristio, gotovo da ne bi bilo potrebe za nekim dodatnim zaduživanjem Crne Gore za neke hitne stvari“, tvrdi Damjanović.

