Damjanović apelovao da se prijavi potkradanje države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je još prisutna ozbiljna poreska evazija u sektoru turizma, odnosno izdavanja smještaja i neizdavanja fiskalnih računa u ugostiteljskim objektima, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović i apelovao na sve da prijave potkradanje države.

„Podaci koje imamo ukazuju na to da postoji još ogromna zona za dodatne poreske prihode, jer procjena broja turista u zemlji trenutno u poređenju sa prošlom i referentnom 2019. ukazuje na deset odsto veće prihode od PDV-a. Jasno je da i dalje imamo jednu ozbiljnu poresku evaziju u smislu izdavanja smještaja, ponude u ugostiteljskim objektima, kao i izdavanja plažnog mobilijara“, rekao je Damjanović na tematskoj sjednici Vlade posvećenu sektoru turizma, koja se održava na Biogradskom jezeru.

On je podsjetio da su na sjednici Vlade krajem maja usvojeni zaključci kojim se definišu aktivnosti u smislu suzbijanja sive ekonomije u turizmu, prije svega kada je riječ o nelegalnom izdavanju smještaja, ali i neizdavanju fiskalnih računa u ugostiteljskim objektima, uprkos sniženoj stopi PDV-a na te usluge na sedam odsto.

Damjanović je apelovao na građane i turiste da prijave potkradanje države gdje god budu mogli, i ponovio da posjetioci ugostiteljskih objekata u kojima se ne izdaju fiskalni računi nijesu dužni da ih plate.

„Bez podrške građana i turista nećemo ostvariti dodatne prihode“, poručio je Damjanović i dodao da je ova Vlada svojim aktivnostima postavila temelje za održivost javnih finansija, između ostalog i kroz turizam.

Izvršni direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, Mladen Mikijelj, rekao je da je ta kompanija ove godine imala obavezu da stavi u funkciju trajektnu liniju Kamenari – Lepetane.

„U ovom momentu imamo osam trajekata kapaciteta od nekih 300 vozila. Od početka naplate 5. maja do danas naplaćeno je 2,1 miliona EUR“, kazao je Mikijelj.

On je objasnio da do ovog mjeseca nijesu mogli da iskažu rashode, jer nijesu imali punu flotu.

„U julu ćemo imati 1,2 miliona EUR prihoda, dok će rashodi za plate iznositi oko 140 hiljada, a za gorivo i ulja 50 hiljada, tako da će ukupni biti oko 200 hiljada EUR. To znači da ćemo samo u julu imati dobit od oko milion EUR, što je skoro pet puta više nego što je država imala prethodnih godina“, saopštio je Mikijelj.

Abazović je rekao da je od trajektne linije Kamenari – Lepetae samo za jedan mjesec ostvaren čisti profit pet puta veći nego što je država do sada dobijala na godišnjem nivou.

„To govori da je ovo biznis sa ogromnom maržom“, kazao je Abazović.

Direktorica Nacionalne turističke organizacije (NTO), Ana Tripković Marković, saopštila je da naplata boravišne takse od početka godine iznosi preko pet miliona EUR, što je u poređenju sa prošlom godinom više 47 odsto.

“To je podatak koji ohrabruje”, rekla je Tripković Marković.

Ona je navela da su promotivnim aktivnostima za ovu godinu obuhvatili 34 zemlje svijeta.

“Intenzitet varira od značaja tržišta, a planiramo i narednu godinu, za koju smo planirali veliku digitalnu kampanju”, najavila je Tripković Marković.

Direktor Uprave prihoda i carina (UPC), Vladimir Bulajić, kazao je da UPC kao jedan do najvažnijih organa državne uprave, u prethodnom periodu ostvarila veoma dobre rezultate, a najbolje se vidi kroz rekordnu bruto naplatu budžetskih prihoda.

“Naplaćeno je preko 1,3 milijarde prihoda od početka godine, a jul još nije završen. To je iznad 25 odsto nego u istom periodu prošle godine”, naveo je Bulajić.

To je, kako je dodao, iznad plana budžetskih prihoda, pri čemu je rast naplate zabilježen u svim kategorijama.

“Uvjeren sam da će naše aktivnosti doprinijeti još boljoj poreskoj disciplini”, rekao je Bulajić.

On je naveo da su intenzivirane kontrole u primorskim opštinama, ali i svim onim lokalnim samoupravama u kojima je prepoznata viša turistička djelatnost.

Direktor Nacionalnih parkova (NPCG), Vladimir Martinović, kazao je da je do 23. jula u nacionalnim parkovima boravilo 308 hiljada posjetilaca, što je 117 hiljada ili 61 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

“Ostvareni prihod po ovom osnovu na 23. jul su 1,36 miliona EUR, što je 790 hiljada više u odnosu na prošlu godinu”, rekao je Martinović.

On je naveo da su premašili rekordnu 2019. godinu.

“Svaki park bilježi dvocifren broj posjetilaca”, dodao je Martinović.

Direktor Aerodroma Crne Gore, Vladan Drašković, kazao je da oba aerodroma rastu na nivou od 38 odsto u odnosu na broj putnika prošle godine.

“Aerodrom Podgorica je oko 27-28 odsto jači u odnosu na 2019, dok Aerodrom Tivat zaostaje na nviou od 37-38 odsto. U kumulativu su nekih četiri odsto ispod 2019. Razloge treba tražiti u ukrajinskom tržištu koje je, prije razvoja geopolitičke situacije na nepovoljan način, učestvovalo na Aerodromu Tivat nekih 40 odsto”, naveo je Drašković.

On je kazao da je lowcost 2019. godine donio oko 330 hiljada putnika, a prošle godine 480 hiljada.

“Ove godine ćemo poraziti prošlu godinu i uspostaviti novi rekord u tom segmentu”, najavio je Drašković.

Izvršni direktor Air Montenegra, Marko Anžur, saopštio je da bi kompanija na kraju godine, ukoliko ne bude nekih iznenađenja, trebalo da zaradi oko dva miliona EUR.

„Do kraja godine ćemo imati rast od 40 odsto u broju putnika, kojih će do kraja godine biti oko 500 hiljada, što je odlično. Prihodi će porasti 50 odsto na 52 miliona. Imaćemo profit od oko dva miliona EUR, što je super. Na ovaj rezultat možemo biti ponosni“, poručio je Anžur.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS