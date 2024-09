Dalji modaliteti zajedničke saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Teritorijalna bliskost i dobra saradnja konektivnih tržišta Crne Gore i Srbije upućuju na dalje modalitete zajedničke saradnje, kroz zajedničke projekte, saopštila je ministarka saobraćaja Maja Vukićević u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji.

Vukićević i potpredsjednik Vlade, Milun Zogović sa saradnicima, borave u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji, na poziv ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Srbije, Gorana Vesića.

Vukićević je zahvalila na takvoj organizaciji i brzoj reakciji da, nakon nedavne posjete Vesića Bijelom Polju, upriliče doček crnogorske delegacije Beogradu.

“Svakako da nas teritorijalna bliskost, ali i odavno dobra saradnja konektivnih tržišta, upućuju na dalje modalitete zajedničke saradnje, kroz zajedničke projekte, u prvom redu: projekat auto-puta, kao najvažniji projekat, u modernijoj istoriji obje države, projekat rekonstrukcije pruge Beograd-Bar, saradnje na projektima iz oblasti avio-saobraćaja, te mehanizama za prevazilaženje trenutne problematike u SMATSA, uzrokovane činjenicom da se SMATSA, već osam mjeseci nalazi na režimu privremenog finansiranja jer Vlada Srbije nije dala saglasnost na Finansijski plan, a ni na Poslovni plan SMATSA za period od ove do 2028. godine, dugovanju bivšeg nacionalnog avio-prevoznika, Montenegro Airlinesa, prema SMATSA, i mnoge druge”, rekla je Vukićević.

Ona je navela da inicijativa o osnivanju zajedničkih komisija i koordinacionih tijela, u svrhu lakšeg i efikasnijeg djelovanja u pravcu dobijanja finansijske podrške za realizaciju ključnih infrastrukturnih projekata, nailazi na punu saglasnost, sa crnogorske strane.

“Takođe, kao što ste saopštili, raduje da postoji mogućnost otpisivanja kamate na dug Montecarga”, rekla je Vukićević i dodala da će se iznaći rješenje za problematiku duga Montecarga prema Željeznici Srbije.

Vesić je istakao zadovoljstvo što su se brzo odazvali njegovom pozivu i posjetili Vladu Srbiije.

“Zajedničko djelovanje u pravcu svih otvorenih projekata koje ste naveli, u prvom redu projekata auto-puta, kao najvažnijeg projekta dvije države, projekta rekonstrukcije pruge Beograd-Bar, i svih ostalih razvojnih projekata, o kojima smo danas razgovarali, te najavljena saradnja naših administracija po pitanju privlačenja finansijske podrške Evropske komisije u pravcu uspješnije realizacije istih, uz razvijanje dobrosusjedskih odnosa sa prijateljskom Crnom Grorom, naš su najvisočiji prioritet”, rekao je Vesić.

Vukićević i Vesić potpisali su Zajedničko pismo Evropskoj komisiji o značaju pruge Beograd-Bar, te o važnosti nastavka i podrške investicionom ciklusu koji je usmjeren ka modernizaciji zeljezničke infastrukture, na teritoriji država potpisnica.

Prvog dana službene posjete, Zogović, Vukićević i Vesić, položili su vijence na spomenik čuvenog crnogorskog junaka, serdara Janka Vukotića. Ovo je prvi put da je neka delegacija Crne Gore zvanično posjetila spomenik serdara Vukotića.

Nakon polaganja vijenaca, predstavnici dvije delegacije, upriličili su bilateralni sastanak u Palati Srbija.

“Raduje me što je prva zvanična posjeta, od momenta mog i imenovanja Vukićević, upravo posjeta Beogradu. Dobrosusjedske veze bliskog naroda, te zajednički rad na mnogim otvorenim pitanjima, samo će dodatno učvrstiti ekonomske i prijateljske veze. Nadam se da nakon tenzičnih momenata u međusobnim odnosima država Crne Gore i Srbije, sada dolazimo do jednog ambijenta gdje će se odnosi između naše dvije bratske države vratiti u svoje prirodne okvire, u skladu sa onim što je naše istorijsko, duhovno i kulturno nasleđe”, rekao je Zogović, uoči otvaranja bilateralnog sastanka.

Sastancima je, ispred ambasade Crne Gore u Beogradu, prisustvovala otpravnica poslova, Stanica Popović.

