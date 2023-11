Dali saglasnost za realizaciju projekta gradnje hotela Lokanda

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Skupština Prijestonice Cetinje usvojila je Predlog odluke o davanju saglasnosti na plan projekata javno-privatnog partnerstva za narednu godinu, koja podrazumijeva izgradnju hotela Lokanda, podzemne garaže i rekonstrukciju Trga umjetnika, nekadašnjeg Studentskog trga.

Zamjenik gradonačelnika Prijestonice Cetinje, Marko Brnović, kazao je, obrazlažući odluku, da su za izgradnju hotela Lokanda, podzemne garaže i rekonstrukcije trga stvoreni svi neophodni preduslovi od gradske Uprave.

On je naveo da je pripremljena kompletna prostorno planska dokumentacija, urađeno idejno rešenje izgradnje hotela Lokanda, te Glavni projekat rekonstrukcije Studentskog trga sa Il etaže podzemnih garaža.

„Obnova nekadašnjeg hotela i parterno uređenje trga u funkciji su revitalizacije predmetnog prostora, koji je degradiran postojećom namjenom. Sa površine trga isključuje se kolski saobraćaj, te planira javni prostor u okviru Istorijskog jezgra koji korespondira sa okruženjem i doprinosi unapređenju stanja i zatečenog ambijenta”, kazao je Brnović.

Prema njegovim riječima, izgradnja podzemne garaže doprinosi rješavanju problema neadekvatnog parking prostora, te stvaranju uslova za uređenje trga koji postaje nova zona okupljanja, u funkciji raznovrsnih društvenih i kulturnih događaja, a u kontaktu sa obnovljenim turističko-ugostiteljskim sadržajem i postojećim objektom JU Dom učenika i studenata.

Riječ je o izuzetno značajnoj investiciji, prvenstveno jer Lokanda ima istorijski i kulturni značaj za Cetinje. U prilog tome govori i činjenica da je svrstana u red spomenika kulture. Pored toga, realizacijom projekta otvoriće se značajan broj radnih mjesta, što će nesumnjivo imati pozitivne efekte po lokalnu ekonomiju.

„Na taj način, obezbjeđuje se zaštita crnogorske kulturne baštine i valorizuju njeni potencijali kroz kreiranje novih sadržaja potrebnih za povećanje konkurentnosti, ali i komplementarnosti turističke ponude crnogorske Prijestonice”, rekao je Brnović.

On je naveo da je jednako važno istaći da projekat doprinosi unapređenju turističke i ugostiteljske djelatnosti, povećava izvorne prihode Prijestonice ali i doprinosi povećanju zaposlenosti lokalnog stanovništva kao ključnom zadatku lokalne uprave.

Kapitalni troškovi te investicije će iznositi oko 11 miliona EUR, od čega za izgradnju podzemne garaže (dva nivoa) i parterno uređenje trga šest miliona EUR, dok je za obnovu Grand hotela Lokanda potrebno oko pet miliona.

Osim ove tačke, odbornici su usvojili i Predlog izmjene odluke o određivanju lokacije za privremeno skladištenje i preradu neopasnog građevinskog, biorazgradivog i kabastog otpada, Predlog odluke o davanju saglasnosti na ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Prijestonice Cetinje, kao i tačku koja se odnosi na izbor, imenovanja i razrješenja.

