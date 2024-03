Đaković: Abazović pomagao Institutu i Željezari

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radnička prava bila su u fokusu interesovanja vlade Dritana Abazovića, kao i očuvanje državnih kompanija koje su godinama uništavane, saopštio je funkcioner Građanskog pokreta URA, Milan Đaković.

“Imenujući dominantno kadar 30-ogodišnjeg režima, kojima je zadatak da čeprkaju po dokumentaciji Abazovićeve vlade, pritom čuvajući sve tajne vlada Mila Đukanovića, Duška Markovića i Igora Lukšića, došli su do podatka da je Abazović pomagao Institut “Simo Milošević” i Željezaru Nikšić, hvala im na tome. To samo potvrđuje da su radnička prava bila u fokusu interesovanja Abazovićeve vlade, kao i očuvanje državnih kompanija koje su godinama uništavane”, naveo je Đaković u odgovoru poslaniku pokreta Evropa sad, Tonćiju Janoviću.

Đaković je naveo da je Abazovićeva vlada, odličnom ekonomskom, domaćinskom i socijalnom politikom, konstatno uvećavala državnu imovinu, pa tako i u slučaju Željezare Nikšić, koja je kupljena za 20 miliona EUR, iako je, kako je dodao, njena vrijednost procijenjena na preko 60 miliona EUR, pritom brinući o statusu 229 radnika i njihovih porodica.

On je dodao da je nakon izjave Janovića jasno da su on i premijer Milojko Spajić tada bili u prilici da rješavaju njihov status, da bi sve radnike ostavili na ulici.

Đaković je kazao da su dugovi u Institutu gomilani i tokom mandata Spajića kao ministra finansija, da je Pokret Evropa sad do skoro motivisao radnike na štrajk, a da ih je sada ostavio na cjedilu i ne obraća više pažnju na njih.

“Kada je riječ o troškovima za službena putovanja, pozivamo vas da objavite dosadašnje troškove 44. Vlade u te svrhe, sa posebnim osvrtom na troškove puta premijera Spajića u Strazbur. Sigurni smo da će se građani nakon uvida u te podatke uvjeriti u kontradiktornost izjava najnetransparentnije vlade od sticanja nezavisnosti i vladajućeg pokreta Evropa sad”, zaključio je Đaković.

