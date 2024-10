Daju podršku ženskom preduzetništvu

Tuzi, (MINA-BUSINESS) – Opština Tuzi raspisala je javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu.

Iz Opštine su pozvali preduzetnice i preduzeća u kojima su žene nosioci biznisa, sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji Opštine Tuzi dužem od šest mjeseci od datuma objavljivanja konkursa, da se prijave do 8. novembra.

Opština Tuzi je opredijelila 38,5 hiljada EUR za podršku ženskom preduzetništvu u ovoj godini.

Sredstva se raspodjeljuju za biznis planove koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokunentima, programima i planovima te lokalne samouprave, a kojima se naročito podstiče ekonomski razvoj Tuzi, kao i razvoj poljoprivrede i organske poljoprivredne proizvodnje.

Podržaće se i biznis ideje kojima se podstiče razvoj turizma i lovstva i ribolovstva, kao i doprinosi valorizaciji kulturnog potencijala i očuvanju životne sredine.

