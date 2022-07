Daboviću istekao devetogodišnji mandat

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjedniku Senata Državne revizorske institucije (DRI), Milanu Daboviću, danas ističe devetogodišnji mandat na toj funkciji.

Njega će, shodno Zakonu o DRI, zamijeniti Nikola Kovačević kao nastariji član Senata te institucije, dok crnogorska Skupština ne izabere novog predsjednika Senata.

Dabović ostaje u Senatu kao član.

Iz DRI je saopšteno da je Daboviću bila velika čast obavljati dužnost i predstavljati instituciju i državu u okviru zajednice Međunarodne organizacije

vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI).

On se zahvalio na izuzetnoj saradnji i podršci u pravcu jačanja revizije javnog sektora u Crnoj Gori.

”Senat i DRI će ostati posvećena promovisanju ključnih vrijednosti i nastaviće postizati zapažene rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS