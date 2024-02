Čvorović predsjednik Odbora direktora EPCG Željezare

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Za predsjednika Odbora direktora EPCG Željezara Nikšić izabran je Milinko Čvorović, saopštili su iz te kompanije.

Čvorović je inženjer koji je radio u željezarinom pogonu Kovačnica, a bio je član prethodnog Odbora direktora, prenose Vijesti.

On će na toj funkciji zamijeniti Maksima Vučinića koji je u novembru prošle godine podnio ostavku.

Od kada je Eelektroprivreda kupila imovinu Željezare, Čvorović je treći predsjednik Odbora direktora.

Na današnjoj sjednici Odbora izabrani su i novi članovi Borta tog preduzeća.

Članovi Odbora direktora su Lidija Nikolić, Ratko Dubljević, Ðorđije Garčević, Fuad Feratović, Ivan Čolaković i Vladimir Đapić.

“Rad Odbora direktora će biti javan i transparentan i javnost će biti blagovremeno obavještavana o svim značajnijim odluka”, navodi se u saopštenju EPCG Željezare Nikšić.

