CUP: Izgubili ste legitimitet da predstavljate crnogorsku privredu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija poslodavaca (UPCG) je izgubila legitimitet da predstavlja crnogorsku privredu, jer se poziva na Zakon o radu iz bivše države, davne 2004. godine, saopšteno je iz Crnogorskog udruženja poslodavaca (CUP).

“Zahvaljujemo se kolegama iz Unije poslodavaca što su nas savjetovali da se prijavimo za dokazivanje reprezentativnosti, mi samo to i tražimo. Nadamo se da je njihov apel čulo i nadležno Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga”, navodi se u reagovanju CUP-a.

Oni su naveli da kolege iz UPCG i dalje žive u staroj državi, pa zbog privilegija koje imaju nijesu shvatili da je ovo neko novo doba.

“Još nijesu razumjeli da se promijenila država, njen naziv, zakoni i da je samim tim “Pravilnik br. 34/2005 od 9.6.2004. godine” po kojem su oni “birani” neupotrebljiv i nezakonit, jer se poziva na Zakon o radu iz bivše države – davne 2004. godine, a koji se inače pet puta od tada mijenjao. Zato se CUP i ne može prijaviti za dokazivanje reprezentativnosti, jer ne postoji valjana zakonska i podzakonska legislativa”, rekli su iz CUP-a.

Oni su naveli da razumiju i nervozu kod kolega iz Unije, jer nije lako izgubiti članstvo i pravdati nelegitimitet, s obzirom na to da su jedina organizacija poslodavaca u Evropi koja 19 godina nije dokazala svoju reprezentativnost i legitimitet.

“Razumijemo i to da strahuju od izmjena Zakona o radu, jer će se tim činom konačno omogućiti svim privrednim udruženjima da dokazuju svoju reprezentativnost, bez favorizovanja bilo koga”, dodaje se u saopštenju.

Jasno je da je UPCG, kako su ocijenili, svjesna da je ostala bez članstva i da bilo koji prag reprezentativnosti neće moći da pređe.

“Ipak na njihovu žalost, Crna Gora mora pratiti standarde i prakse EU i omogućiti razvoj socijalnog dijaloga, uz poštovanje najviših standarda na dobrobit čitave društvene zajednice. A kad se stvore zakonodavni i podzakonski preduslovi, lako se prebrojati i pokazati ko je reprezentativan, a ko nije, to je ono što najviše i plaši naše kolege iz UPCG”, navodi se u saopštenju.

Na potezu je, kako smatraju, nadležno ministarstvo i ministarka Naida Nišić, koja trenutno presjedava nelegitimnim Socijalnim savjetom, nadaju se ne zadugo, da kako je i dogovoreno dostavi Skupštini izmjene Zakona o radu, jer je javna rasprava završena još u aprilu.

“Dakle, mi samo tražimo evropsku praksu u ovoj oblasti i mogućnost pluralizma – a to je tekovina modernih demokratija. Snagu članstva nakon toga je lako provjeriti, a mi našu ne krijemo, jer je dobro znamo”, zaključuje se u saopštenju.

