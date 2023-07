Crnoj Gori prognoziran najveći rast BDP-a za ovu godinu u regionu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnoj Gori je za ovu godinu, prema podacima Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, predviđen najveći rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) za ovu godinu.

Bečki institut za međunarodne ekonomske studije objavio je prognozu rasta BDP-a za zemlje Zapadnog Balkana za ovu i narednu godinu po kojem se Crnoj Gori za tekuću godinu predviđa najveći rast od 3,5 odsto.

Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, zapadnobalkanskim zemljama se za ovu godinu predviđa prosječan rast BDP-a od 1,9 odsto, prenosi portal RTCG.

Na prvom mjestu, po prognozama je Crna Gora sa 3,5 odsto rasta, dok se za narednu godinu očekuje rast BDP-a 2,5 odsto.

Iza Crne Gore je Kosovo, sa rastom 3,4 odsto za tekuću godinu, dok će naredne godine prema predviđanjima ta zemlja imati najveći rast od 3,9 odsto.

Prema predviđanjima rasta BDP-a u ovoj godini na trećem mjestu je Albanija sa 3,3, zatim Sjeverna Makedonija 1,6 odsto, Bosna i Hercegovina (BiH) 1,5 odsto, dok je na začelju tabele Srbija sa predviđenih 1,3 odsto rasta.

BiH je na začelju tabele kada je riječ o prognozama za narednu godinu, a predviđen rast BDP-a toj zemlji je 2,3 odsto. Albanija je na trećem mjestu sa 3,8 odsto, a Sjevernoj Makedoniji i Srbiji predviđen je rast od 2,5 odsto BDP-a.

