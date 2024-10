Crnoj Gori dostupno preko 380 miliona dodatnog novca iz EU fondova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnoj Gori je od danas dostupno preko 380 miliona EUR dodatnog novca iz EU fondova, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On se na mreži X zahvalio svim članicama EU koje su podržale crnogorsku reformsku agendu za Plan rasta, koju je Vlada usvojila krajem septembra.

“Od danas, Crnoj Gori je dostupno preko 380 miliona EUR dodatnog novca iz EU fondova, od kojih će prvih 29 miliona stići do kraja godine”, napisao je Spajić.

Prema njegovim riječima, to je potvrda kvaliteta reformi koje sprovodi 44. Vlada, kako bi što prije građani Crne Gore dostigli evropske standarde.

