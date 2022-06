Crnogorskom Telekomu međunarodna nagrada za izvrsnost u korisničkom iskustvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom dobio je Evropsku nagradu za izvrsnost u oblasti korisničkog iskustva (ECXA), koja se godišnje dodjeljuje u Londonu.

Telekom je u veoma jakoj konkurenciji, u kojoj su i najveće evropske telekomunikacione kompanije, dobio zlatnu medalju u kategoriji za najbolje korišćenje povratnih korisničkih informacija (Best Use of Customer Insights & Feedback), i to za platformu Glas naših korisnika.

„Krajnji cilj implementacije Glasa naših korisnika je stvaranje najboljeg korisničkog iskustva na tržištu i pretvaranje korisnika u najbolje promotere usluga i servisa Telekoma, što je međunarodni žiri koji dodjeljuje ECXA priznanja prepoznao i nagradio“, saopštili su iz Telekoma.

Direktor Sektora za razvoj servisa i digitalnu transformaciju u Telekomu, Dušan Banović, kazao je da je Glas naših korisnika platforma za mjerenje korisničkog iskustva, koja je implementirana prošle godine.

„Kroz tu platformu prikupljamo mišljenja i reakcije korisnika koji su kontaktirali sa nama, i njihovi odgovori i ocjene su dostupni na svim nivoima u organizaciji. Na taj način brže reagujemo na povratne informacije koje dobijamo, kako negativne tako i pozitivne, i imamo direktan feedback na akcije i servise koje lansiramo na tržište“, objasnio je Banović.

Iz kompanije su naveli da su korisnici u prethodnom periodu u više navrata prepoznali Crnogorski Telekom kao kompaniju koja najbolje vodi računa o njihovima potrebama, što je i obaveza da se ti rezultati dodatno opravdaju.

„Priznanje ECXA je, uz rast korisničkog zadovoljstva koji bilježimo u lokalnim mjerenjima, nezavisna potvrda da smo sa Glasom naših korisnika na pravom putu. Takođe, ne smijemo zaboraviti ni brojne incijative koje smo od prošle godine realizovali kroz program nagrađivanja pod sloganom U dobrim rukama, što je dio aktivnosti koje javnost vidi, za razliku od interne platforme Glas naših korisnika“, rekao je Banović.

On je naveo da, imajući u vidu sve to i uz neprekidno proširivanje portfolija usluga i modernizaciju mobilne i fiksne mreže, Telekom uspješno opravdava povjerenje korisnika i ima čvrstu bazu za održiv rast u narednom periodu.

Awards International je međunarodni program koji organizuje događaje i dodjele nagrada širom svijeta, uključujući i London, Amsterdam, Istanbul, Beograd i Dubai.

Međunarodno priznanje za izvrsnost u pružanju korisničkog zadovoljstva osnovano je prije 12 godina, a ovogodišnji pobjednici u drugim kategorijama mogu se pronaći na zvaničnom sajtu https://eurocxa.com/winners- and-finalists-2022

