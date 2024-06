Crnogorski Telekom zvanično najveća i najbrža 5G i 4G mreža

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom se pozicionirao kao neprikosnoveni 5G lider u Crnoj Gori, dok se na EU i Deutsche Telekom nivou Crna Gora visoko pozicionirala po brzini i kvalitetu 5G implementacije.

Svega par mjeseci nakon puštanja 5G mreže u komercijalni rad, Crnogorski Telekom je još jednom oborio rekord i prvi u Crnoj Gori izmjerio gigabitne brzine u svojoj 5G mreži.

Telekom je postao i prvi operator u Crnoj Gori koji je 5G mrežu učinio dostupnom korisnicima u cijelom jednom gradu, tako je Podgorica još u julu 2022. godine, postala prvi 5G grad u Crnoj Gori. Svega pola godine nakon puštanja u komercijalni rad, ostvarena je pokrivenost za gotovo 70 odsto građana Crne Gore.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić je u martu 2022. godine objavio početak 5G transformacije u Crnoj Gori, kazavši da je Telekom postao prvi operator u Crnoj Gori koji je 5G mrežu pustio u komercijalni rad, a Podgorica je prvi grad u Crnoj Gori, gdje su otvorili komercijalne bazne stanice.

„Već dvije godine Crnogorski Telekom ima najveću i najbržu 5G i 4G mrežu u zemlji, trenutno smo na oko 83 odsto pokrivenosti 5G signalom i ne planiramo da se zaustavimo. Frekvencijski resursi koje posjedujemo, uključujući i spektar, oslobođen gašenjem zastarjele 3G tehnologije, osigurava vodeće mjesto Telekom 5G i 4G mreže i u narednim godinama”, rekao je Udovičić.

On je naveo da je Telekom i jedini telekomunikacioni operator u zemlji koji je sproveo gašenje 3G mreže, kako bi spektar, resurse i pažnju u potpunosti usmjerili na dalji razvoj 5G i 4G tehnologije.

“Osim toga, kako bi obezbijedili neophodne kapacitete za porast broja korisnika i ukupnog internet saobraćaja u mobilnoj i fiksnoj mreži, sprovodimo i intenzivnu modernizaciju i proširenje naše IP i Transportne mreže koja će omogućiti superiorno korisničko iskustvo za sve naše servise. Ovogodišnji projekti, planovi i ulaganja su ambiciozni, o čemu svjedoči cifra od 20 miliona EUR, koliko ćemo investirati u mrežu, platforme i korisničko iskustvo u ovoj godini“, precizirao je Udovičić.

Besprekorno korisničko iskustvo je dio strateških prioriteta Telekoma, što rezultura sve češćom liderskom pozicijom u korisničkom zadovoljstvu, prema istraživanjima koje realizuje nezavisna, inostrana agencija po metodologiji relevantnoj na globalnom nivou.

Telekom 5G inovacije su vrlo brzo pozitivno percepirane i od strane korisnika, tako da Telekom u odnosu na konkurenciju, u najvećoj mjeri prednjači po ocjeni kvaliteta mobilne mreže i brzine mobilnog interneta i to u kontinuitetu dvije godine unazad.

„Kao prvi telekomunikacioni operator koji je lansirao 5G, u Telekomu smo imali zadatak i da u edukativnom i komunikacionom smislu pripremimo teren za ovu tehnološku transformaciju. Zato smo prije puštanja u rad 5G mreže, kroz niz kampanja, uključujući panele i prezentacije, korisnike i javnost informisali o prednostima 5G transformacije. Zatim smo prošle godine lansirali izuzetno uspješnu, takođe edukativnu kampanju – 5G za početnike, sa glumcem Petrom Strugarom, u glavnoj ulozi, koja ne samo da je nagrađivana, već je imala odlične rezultate, prema relevantnim metrikama”, naveo je Udovičić.

Prema njegovim riječima, uložili su značajna sredstva i napor, ali i pomogli konkurenciji, između ostalog i u komunikacionom smislu, tako da su bez mnogo objašnjenja i polemike u javnosti, mogli da započnu i svoje 5G aktivnosti.

“5G transformacija potvrđuje ulogu Telekoma na tržištu – pomjeramo limite, postavljamo izazove i trendove pred konkurente i isporučujemo na domaće tržište inovativna rješenja, koja prate najsavremenija svjetska telekomunikaciona dostignuća”, zaključuje se u saopštenju.

