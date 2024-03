Crnogorska kultura i aktivni turizam sve što Francuzi traže

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) i ove godine je učestvovala na događaju TravMedia International Media Marketplace (IMM), koji je u srijedu održan u Parizu.

„Riječ je o najvećem globalnom događaju za uspostavljanje saradnje sa influenserima i predstavnicima medija, koji povezuje industriju iz oblasti turizma sa urednicima, novinarima i emiterima“, saopštili su iz NTO.

Predstavnice NTO su održale preko 20 sastanaka, između ostalog sa predstavnicima nekih od najznačajnijih medija u Francuskoj – TV5MONDE, La Quotidienne, Le Temps d’un Voyage, Femme Actuelle, Désirs de Voyages, Courants d’Air Magazine i Le Routard.

„Razgovarano je o mogućnostima saradnje na promociji Crne Gore kao turističke destinacije, ističući širok spektar turističkih iskustava koje nudi naša zemlja“, dodaje se u saopštenju.

Autor emisije Destination Francophonie koja se emituje širom svijeta na kanalu TV5MONDE, Ivan Kabacoff, imao je priliku da posjeti Crnu Goru prije nekoliko godina.

Izuzetne prirodne ljepote i raznolikost na malom prostoru je nešto što smatra velikom prednošću Crne Gore, te planira da potencijalnim turistima sa francuskog govornog područja predstavi jedinstvenost ove prelijepe zemlje.

Kao i svake godine, predstavnici medija su izrazili veliko interesovanje da istražuju ljepote Crne Gore i pišu o destinaciji.

Generalna direktorka Travel Media, Karine Firaud, iskazala je zadovoljstvo uspjehom ovogodišnjeg događaja i dodala da je događaj IMM France započet prije pet godina i da su ove godine oborili rekord što se tiče posjećenosti.

„Takođe, istakla bih da Crna Gora ima veliki potencijal na francuskom tržištu. Kao PR agent, vidim da ova destinacija pruža sve ono što Francuzi traže – kulturu, more i aktivni turizam“, kazala je Firaud.

Novinar magazina La Quotidienne, jednog od najznačajnijih časopisa za putovanja u Francuskoj, Frédéric Mouren de Poligny, želi da posjeti Crnu Goru i piše o ljepotama zemlje.

Kako je istakao, Francuzi vole da istražuju kulturnu baštinu destinacije, da uživaju u prirodnim ljepotama, ali i da se na kraju relaksiraju na plaži. Sve to ima Crna Gora i zato je, siguran je, veoma interesantna destinacija za turiste iz Francuske.

Crna Gora je tokom prošle godine ostvarila odlične rezultate, bilježeći značajan porast u broju dolazaka turista iz Francuske i ostvarenih noćenja, koji je iznosio oko 27 odsto u poređenju sa 2022.

„Za NTO je od izuzetnog značaja prisustvo na ovakvim događajima, jer omogućavaju uspostavljanje saradnje sa velikim brojem renomiranih medija iz Francuske, što može doprinijeti boljoj promociji Crne Gore i daljem rastu turističkog prometa sa ovog tržišta“, zaključuje se u saopštenju.

