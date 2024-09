Crnogorska ekonomija u naredne tri godine rašće prosječno 3,7 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska ekonomija će u naredne tri godine prosječno godišnje rasti po stopi od 3,7 odsto, pokazuju Vladine Smjernice makroekonomske i fiskalne politike.

Vlada je danas usvojila Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za perod od ove do 2027. godine, koje su sačinjene na bazi strateških i planskih dokumenata i predstavljaju osnovu za izradu budžeta za narednu godinu.

Kako je saopšteno iz Vlade, preliminarne prognoze ukazuju na realni ekonomski rast od 3,8 odsto u ovoj godini, na bazi daljeg rasta sektora turizma, nastavka visoke privatne potrošnje, kao i oporavka i daljeg rasta investicija, na bazi relevantnih planova i usvojenog kapitalnog budžeta.

„Crnogorska ekonomija će u srednjem roku prosječno godišnje rasti po stopi od 3,7 odsto, odnosno 4,8 odsto u 2025, 3,1 odsto i 3,2 odsto u 2026. i 2027. godini“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da će rast u narednom trogodišnjem periodu dominantno voditi visoka domaća potražnja, pretežno kroz snažnu privatnu potrošnju i rast investicija, usljed uklanjanja biznis barijera.

„Prospekti rasta ekonomije u srednjem roku su podržani su dostupnim instrumentima finansijske podrške EU kroz Plan rasta“, navodi se u saopštenju.

U skladu sa projekcijama, javni prihodi u periodu od ove do 2027. godine kreću se u rasponu od 3,16 milijardi EUR, ili 45,4 odsto bruto društvenog proizvoda (BDP) u ovoj, do 3,49 milijardi EUR ili 40,6 odsto BDP-a u 2027. godini.

Iz Vlade su naglasili da su prihodi budžeta za sedam mjeseci ove godine, u poređenju sa planom, veći za 95,5 miliona EUR ili 6,5 odsto, dok su u odnosu na isti period prethodne godine veći za 124, miliona EUR ili 8,6 odsto.

„Izuzimajući prihode jednokratnog karaktera, prihodi budžeta za sedam mjeseci ove godine u odnosu na posmatrani period 2023. godine veći su za 237,2 miliona EUR ili 18,2 odsto“, rekli su iz Vlade.

Javna potrošnja u ovoj godini planirana je u iznosu od 3,4 milijarde EUR ili 46,7 odsto BDP-a, što je na nivou planiranom Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o budžetu i očekivanim projekcijama izvršenja budžeta opština do kraja godine.

Iz Vlade su rekli da u periodu od 2025. do 2027. godine javna potrošnja raste u nominalnom iznosu, dok po učešću u BDP-u pada do nivoa od 43,9 odsto u 2027. godini.

U periodu 2025–2027. godine se projektuje da će se javna potrošnja kretati od 3,5 milijardi EUR ili 44,9 odsto BDP-a u narednoj godini do 3,77 milijardi EUR ili 43,9 odsto BDP-a.

Ministarstvo finansija zaduženo je da pripremi i dostavi potrošačkim jedinicama stručno uputstvo za pripremanje budžeta za 2025. godinu, a potrošačke jedinice prvog nivoa da, u koordinaciji sa potrošačkim jedinicama nad kojima vrše nadzor, zahtjeve za dodjelu budžetskih sredstava za 2025. godinu dostave Ministarstvu finansija, najkasnije do 27. septembra 2024. godine.

Vlada je na današnoj sjednici utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj imovini.

Razlozi za donošenje tog Zakona, kako je saopšteno, sadržani su i u potrebi usklađivanja sa novim Zakonom o korišćenju energije iz obnovljivih izvora kojim se, između ostalog, propisuje postupak davanja u zakup zemljišta u državnoj svojini, odnosno prirodnih bogatstava radi proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

„Predloženo je da vrijednost nepokretnosti državne imovine procjenjuje organ uprave nadležan za poslove imovine, dok će vrijednost nepokretnih stvari za potrebe eksproprijacije procjenjivati ovlašćeni organ uprave nadležan za poslove katastra shodno pozitivnim zakonskim određenjima, a sve u cilju objedinjavanja aktivnosti i obavljanja poslova u istom organu, naročito imajući u vidu izradu registra nepokretnosti i masovnu procjenu vrijednosti iste“, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta na lokalitetu Briska Gora u Ulcinju.

Tenderska komisija je 14. juna poništila Odluku o utvrđivanju rang liste ponuđača broj: 310-984/2018-11 od 18. desembra 2018. godine jer nijedna od prispjelih ponuda ne ispunjava kriterijume i uslove Javnog poziva, dok je Ministarstvo energetike i rudarstva donijelo Odluku o poništenju Javnog poziva, objavljenog 19. maja 2018. godine.

„Imajući to u vidu ocijenjeno je da su se stekli uslovi za donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta na lokalitetu Briska Gora“, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje Programa “EVROPA SAD 2”, kojim će predsjedavati ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić. Koordinaciono tijelo, uz predsjednicu, broji 27 članova.

Na današnjoj sjednici izdati su urbanističko tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarnih elektrana “Riječani“, „PV – Petrovići“ i „Solar 200“.

