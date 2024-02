Crna Gora zemlja mogućnosti i šansi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je zemlja mogućnosti i šansi, ocijenjeno je na Ekonomskom samitu turske privredne komore (TurkCham) u Crnoj Gori, na kojem je najavljen nastavak partnerstva dvije zemlje u više oblasti.

Događaj koji je održan u Podgorici okupio je predstavnike ekonomskih i političkih institucija iz Turske i Crne Gore, kako bi se predstavili dosadašnji rezultati saradnje, ali i napravila strategija za nastavak partnerstva dvije zemlje.

Zamjenik predsjednika TurkCham, Mustafa Yigit Zeren, kazao je da žele da pospješe investicije u Crnoj Gori i da preduzimaju korake u tom pravcu prenosi Mediabiro.

“Želimo takođe da podržimo tursku zajednicu u Crnoj Gori. Ovdje smo da ostanemo, zadovoljstvo nam je da budemo u zemlji u kojoj možemo da sarađujemo sa investitorima”, rekao je Zeren.

Na prvom ekonomskom samitu koji TurkCham organizuje u Crnoj Gori, prisutnima se obratila predsjednica crnogorske Privredne komore (PKCG), Nina Drakić, koja je istakla zadovoljstvo što su ugostili predstavnike turske biznis zajednice i ovim događajem još jednom potencirali značaj saradnje dvije zemlje i dodatno afirmisali Crnu Goru kao investicionu destinaciju.

“Podaci govore da je od ukupnog broja stranih kompanija, najveći dio u vlasništvu turskih biznismena, oko pet hiljada, odnosno preko jedne četvrtine stranih kompanija u Crnoj Gori. Pretpostavka za bolju i uspješniju saradnju je kvalitetnija saobraćajna povezanost, stoga akcenat treba staviti na interkonekciju preko barske luke, koja bi, revitalizacijom željeznice i izgradnjom auto-puta, trebalo da postane logistički centar koji povezuje zapadnu i jugoistočnu Evropu. Unapređenje naših aerodrome jednako tako će dati pozitivan podsticaj svakoj privrednoj grani i investicionoj aktivnosti u Crnoj Gori”, kazala je Drakić.

Ona je poručila da treba obratiti pažnju na potencijal Crne Gore za izlazak na međunarodno tržište kroz ulaganje u zelenu energiju, podmorski kabl sa Italijom, izgradnju dalekovoda kojim će se prenositi električna energija iz jugoistočne prema zapadnoj Evropi, organsku poljoprivredu, prehrambenu industriju, šumarstvo i drvopreradu, cjelogodišnji zdravstveni turizam, digitalnu transformacija društva.

Posebnu zahvalnost za do sada ostvarenu saradnju sa Turskom, savjetnik predsjednika Crne Gore za ekonomiju i ekonomsku diplomatiju, Mladen Grgić, izrazio je ambasadoru Turske u Crnoj Gori, Barišu Kalkavanu, osvrnuvši se na ekonomsku situaciju u Crnoj Gori i svijetu.

“Završili smo prošlu godinu sa dvije prognoze – lagano prizemljivanje, koje predviđa da će centralne banke i uprave uspjeti da svojim restrikcijama kontrolišu situaciju i smanje inflaciju, tako da ne oštete ekonomski rast koji poprilično ohrabruje, što će se vjerovatno obistiniti u ovoj godini. Idemo ka stablizaciji cijena i rastu koji neće uzrokovati velike ekonomske oscilacije. S druge strane, imamo i scenario teškog prizemljenja, što predstavlja velike nestabilnosti zbog spoljašnjih šokova, kao što je sukob u Gazi”, kazao je Grgić.

Pozitivne utiske o Crnoj Gori kao povoljnoj destinaciji za investicije predstavio je predavač na Trakya Univerzitetu, Sadi Uzunoglu.

“Crna Gora je kao mediteranska zemlja strateški i istorijsku gledano jako bitna. Jedna od stvari na koju treba da se fokusiramo je budžetski deficit. Crna Gora je zemlja mogućnosti i šansi, nemamo problema vezano za eurozonu, odnosno rizik valute, jer se koristi euro. Stopa poreza na dobit od devet odsto je takođe veoma značajna prednost crnogorske privrede u odnosu na prosjek koji je zastupljen u Turskoj i Evropi”, rekao je Uzunoglu.

On je dodao da žele da Crna Gora postane još jedan efektivni turistički centar za njih.

“Osim turizma želimo da podržimo ostale grane privrede, uspostavimo obrazovni centar i digitalnu platformu. Crna Gora treba da bude centar digitalne transformacije, te treba da pozovete IT kompanije, koje se bave digitalizacijom, da dođu u Crnu Goru, ali i da iskoristite akademiju, univerzitete i uspostavite tehnološki park”, poručio je Uzunoglu.

