Crna Gora uživo u jednom od najgledanijih programa britanske televizije ITV

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Gledaoci jednog od najuticajnijih programa u Velikoj Britaniji, This Morining na televiziji ITV, sredinom jula su imali priliku da gledaju uživo uključenje iz Crne Gore, u organizaciji Nacionalne turističke organizacije (NTO) i Turističke organizacije Kotor.

Iz NTO su saopštili da je taj jutarnji program oborio sve rekorde gledanosti ovog ljeta, baš u vrijeme kada je njihova ekipa u okviru gastro karavana, krstareći Mediteranom posjetila i Crnu Goru.

Gledanost emisije, kako se navodi, dostiže preko četiri miliona gledalaca sedmično, što ga čini jednim od najprikazivanijih sa ITV-a u ovoj godini.

„Po obilasku nama susjednih destinacija, njihov poznati kuvar Džon Torod obratio se milionskom auditorijumu iz Kotora. Nakon obilaska Starog grada, kuvar se javio u program uživo, sa Lukine farme školjki – Školjke Boke, gdje je spremao ručak sa mušljama i lokalnim delicijama“, rekli su iz NTO.

Torod je tokom uključenja rekao da mu je bilo lako da spremi obrok sa kvalitetnim namirnicama i u predivnom ambijentu.

“Okruženi smo divnim planinama, a more je plavozeleno i mami na plivanje. Ovo je prava destinacija za odmor”, poručio je Torod.

Nakon dva uključenja iz Boke, uslijedio je još jedan prenos uživo iz Crne Gore u najgledanijem dnevnom šou programu i to sa žičare Kotor-Lovćen. Torod je, kako su saopštili iz NTO, pokazao veličanstven pogled na zaliv i iskoristio tu priliku da naglasi izuzetnu blizinu planina i mora i sve mogućnosti koje nude.

Osim uključenja uživo, planirano je da ITV za nekoliko sedmica emituje kratki film sa svih lokacija koje su posjetili tokom obilaska i dodatne zanimljivosti koje su zabilježili.

Emisija This Morning, koji se emituje se od 1988. godine i za koju se vjeruje da je promijenila lice pomalo strogog jutarnjeg formata, i poslije tri i po decenije, čvrsto drži vrh tabela gledanosti.

„Nagrađivana emisija nikada nije imala bolju vezu sa gledaocima, sa 11 miliona pratilaca na platformama društvenih medija This Morning i skoro 130 miliona pregleda video sadržaja This Morning svakog mjeseca, dostižući u prosjeku 62 miliona jedinstvenih naloga na društvenim medijima svakog mjeseca”, navedeno je na njihovom profilu.

Pored NTO i TO Kotor, podršku organizaciji posjete dala je kompanija Kotor Cable Car.

