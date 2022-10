Crna Gora pristupila Evropskoj patentnoj organizaciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora postala je 39. država koja je pristupila Evropskoj patentnoj organizaciji.

Od 1. oktobra ove godine, evropske patentne prijave uključivaće oznaku nove države članice, Crne Gore, objavljeno je na Facebook nalogu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Kako su naveli iz tog Vladinog resora, danas se ispred sjedišta te međunarodne organizacije zavijorila i crnogorska zastava.

“Ovim povodom upriličen je veliki broj događaja na visokom nivou kojima je prisustvovala delegacija Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, na čelu sa direktoricom Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju, Jasnom Vujović”, rekli su iz Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS