Crna Gora postaje punopravna članica Pariskog memoranduma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora će od 1. jula biti punopravna članica Pariskog memoranduma, što je izuzetan uspjeh za državu, ocijenio je ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović.

Delegacija Ministarstva kapitalnih investicija ne čelu sa Ibrahimovićem boravi u radnoj posjeti Sloveniji kako bi potpisao sporazum o pristupanju Crne Gore Pariskom memorandumu i tim činom naša država zaokružila veoma važan proces u oblasti pomorskog saobraćaja.

Članice Pariskog memoranduma su primorske evropske zemlje i Kanada. Dokument o učlanjenju Crne Gore, danas su u Sloveniji, na Brdu kod Kranja potpisali Ibrahimović i generalni sekretar Pariškog memoranduma, Luk Smudler.

“Posebno mi je zadovoljstvo što danas imam priliku da u ime Crne Gore potpišem akt kojim će se završiti proces pridruživanja Crne Gore Pariškom Memorandumu čime će Crna Gora postati punopravna članica Pariškog memoranduma.Ovo je izuzetan uspjeh za našu zemlju, koji je višestruko značajan za nas kao mediteransku državu koja će u skorijem vremenu postati i članica EU”, rekao je Ibrahimović.

U proteklom veoma zahtjevnom periodu Crna Gora je usaglasila svoju zakonsku regulativu, obezbijedila potreban stručni kadar i time stvorila uslove za primjenu Pariskog memoranduma u Crnoj Gori.

Današnji čin predstavlja i ispunjavanje jedne od ključnih obaveza u vezi sa pregovaračkim poglavljem 14 – Saobraćajna politika, i zahtjeva koji su bili istaknuti i u zadnjem Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za prošlu godinu, što dodatno potvrđuje strateško opredjeljenje Crne Gore da poštuje evropske principe, propise i standarde, kao buduća članica Evropske unije.

“Prijemom u Pariski memorandum otvaramo novu stranicu kada je riječ o razvoju pomorstva, posebno u dijelu koji se odnosi na sigurnost i bezbjednost plovidbe i zaštite mora od zagađivanja, radi obavljanja inspekcijskog nadzora plovnih objekata u lukama Crne Gore, odnosno u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore”, rekao je Ibrahimović.

On je dodao da je zahvalan njegovim kolegama iz MKI, posebno PSC inspektorima i inspektorima sigurnosti plovidbe ali i svim ostalim koji su dali doprinos da Crna Gora i u ovom segmentu uspostavi standarde koji važe u EU što naše mornare, more i brodove čini bezbjednijim a našu Crnu Goru bližom punopravnom članstvu u EU.

“Neka nam i putevi mora sa novim talasima donesu novu pokretačku energiju i podstrek za povratak stare slave Crne Gore kao pomorske države”, rekao je Ibrahimović.

