Crna Gora postaje izuzetno atraktivna destinacija za češke i slovačke turiste

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) i nacionalna avio-kompanija Air Montenegro organizovale su poslovne radionice u Češkoj i Slovačkoj u susret otvaranja novih avio-linija, Brno-Tivat i Bratislava-Podgorica.

Iz NTO-a je saopšteno da su, tokom poslovnih radionica u Brnu i Bratislavi, u ponedjeljak i utorak, predstavnici NTO, kompanije Air Montenegro, lokalnih turističkih organizacija i turističke privrede imali priliku da se susretnu sa preko 50 predstavnika turoperatora i medija iz Češke i Slovačke.

Tom prilikom održane su prezentacije, tokom kojih su predstavljene atraktivnosti Crne Gore, te održani brojni sastanci sa turističkim agentima i novinarima.

Zastupnik Air Montenegra u Češkoj i Slovačkoj, Pavel Točik, koji ima dugogodišnje iskustvo u turizmu i u direktnom je kontaktu sa češkim i slovačkim turoperatorima, poručio je da vlada veliko interesovanje za letove ka Crnoj Gori i da je bilo neophodno organizovati radionice kako bi im pokazali koje sve mogućnosti pruža Crna Gora.

“Kada je riječ o Češkoj, prošlogodišnji letovi ka Pragu su pokazali da je interesovanje za Crnu Goru sve veće, te su turoperatori sve više zainteresovani da uključe Crnu Goru u svoje programe ili obogate programe za Crnu Goru, koju već nude svojim klijentima. Tako da smo izuzetno zadovoljni što će još jedan grad Češke biti povezan sa Crnom Gorom. Turoperatori iz Slovačke su vrlo zainteresovani za vašu destinaciju, te imamo opravdano i velika očekivanja od nove avio-linije Bratislava – Podgorica”, naveo je Točik.

Na radionici u Brnu je prisustvovalo preko 30 predstavnika turoperatora i turističkih agencija, među kojima su neki od najznačajnijih turoperatora na ovom tržištu, kao što su DER Touristik, Češke Kormidlo, EMMA i drugi, dok su radionici u Bratislavi, pored istaknutih turoperatora na tom tržištu, prisustvovali mediji, ali i influenseri.

Predstavnik jednog od najvećih turoperatora u Slovačkoj, Fischer dijeli optimizam kada je u pitanju interesovanje za Crnu Goru na ovom tržištu.

“Radujemo se što imamo priliku da ove godine našim klijentima predstavimo Crnu Goru uz direktne letove iz Bratislave. Siguran sam da će time i interesovanje biti znatno veće. Naši turisti zainteresovani su za more, prirodu, aktivnosti na otvorenom, a Crna Gora sve to može da im ponudi”, poručio je Marsel Siekel ispred turoperatora Fischer.

Direktor prodaje Air Montenegra, Dejan Pižurica, rekao je da je otvaranje novih avio-linija od velikog značaja za strateško poziciniranje na tržištima Češke i Slovačke.

“U proteklom periodu uložili smo velike napore da pokrenemo letove ka ovim destinacijama prepoznajući veliko interesovanje sa ovih tržišta, što je dokazano i na ovim radionicama. Time je unaprijeđena avio-povezanost sa značajnim tržištem Češke, te su prvi put uspostavljeni redovni letovi ka Bratislavi. Prvi let na relaciji Brno – Tivat nas očekuje 15. juna, a letjećemo dva puta nedjeljno sve do 23. septembra, dok će letovi na relaciji Podgorica – Bratislava saobraćati 17. juna do 23. septembra, dva puta nedjeljno”, kazao je Pižurica.

Predstavnica NTO, Milena Vujović, rekla je da su te dvije radionice od velikog značaja, jer je prethodna godina pokazala rastuće trendove kada je u pitanju interesovanje i posjeta sa ovog tržišta.

“Prošle godine imali smo duplo više turista sa tržišta Slovačke i Češke u odnosu na prethodnu godinu, a vjerujemo da će nove avio linije doprinijeti da postanemo još atraktivnija destinacija za pomenuta tržišta. NTO CG u narednom periodu nastavlja brojne druge aktivnosti usmjerene ka ovim tržištima”, poručila je Vujović.

Predstavnik Aerodroma Bratislava, Daniel Kula, saopštio je da je ta radionica prvi korak ka promociji Crne Gore na tržištu Slovačke i da Crna Gora može biti izuzetno zanimljiva njihovim turistima za razne vrste odmora.

“Mišljenja sam da Crna Gora ima nešto posebno u odnosu na ostale mediteranske destinacije, a to je savršen spoj obale i planina. Na prezentaciji su prikazane neka predivna mjesta, koja sam imao priliku da već obiđem, i zaista mi je ogromno zadovoljstvo što smo to prikazali našim turoperatorima i medijama. Uz zajedničku saradnju siguran sam da možemo za kratak period promovisati Crnu Goru kao jednu od najatraktivnijih destinacija za odmor”, kazao je Kula.

Predstavnik TO Herceg Novi, Dalibor Vuković, na poslovnim radionicama u Češkoj i Slovačkoj zastupao je tri lokalne turističke organizacije, Herceg Novi, Kotor i Tivat, te predstavio turističku ponudu Bokokorskog zaliva.

“Veliko mi je zadovoljstvo što je meni pripala čast da u ime kolega predstavim šta sve regija Bokokotorskog zaliva nudi. Radionice u Brnu i Bratislavi su zaista pravi pogodak, organizovane na odličnom nivou i vrlo je važno da se ovim putem promoviše destinacija, kao i nove avio linije“, naveo je Vuković.

On je rekao da su češki i slovački turoperatori iskazali ogromno interesovanje.

„Ostvareni su značajni kontakti sa medijima, a naučili smo nešto novo o ovim tržištima, što je nam je od velikog značaja”, dodao je Vuković.

Prema riječima direktorice prodaje u kompaniji Beppler&Jacobson Montenegro, odnosno hoteli Avala Resort&Villas i Bianca Resort &Spa, Jovane Đukanović, radionica u Bratislavi je bila izuzetno uspješna jer su uspjeli da dogovore prodaju njihovih kapaciteta jednom od krupnijih turoperatora iz Slovačke.

“Zahvaljujući NTO i avio-prevozniku Air Montenegro uspjeli smo da hotel Avala predstavimo na poslovnoj radionicu u Bratislavi, gdje je iskazano veliko interesovanje za našu destinaciju. U narednom periodu treba da budemo fokusirani na inteziviranje komunikacije i promocije u cilju privlačenja većeg broja turista sa tržišta kao što je slovačko“, rekla je Đukanović.

Pored NTO i avio-kompanije Air Montenegro, na poslovnim radionicama u Brnu i Bratislavi su učestvovale lokalne turističke organizacije Herceg Novog, Kotora i Tivta, turističke agencije Montenegro Tourist Service i Mon Joy i hotel Avala Resort&Villas.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS