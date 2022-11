Crna Gora popularna za turiste iz Austrije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je, u okviru promotivnih aktivnosti na tržištu Austrije, predstavila turističku ponudu i u srijedu u Beču organizovala poslovnu radionicu za predstavnike turističke privrede Crne Gore i austrijske turoperatore.

„Imajući u vidu rastuće interesovanje sa tog tržišta, s obzirom na to da tokom prvih devet mjeseci bilježimo dolazak dvostruko više gostiju u odnosu na isti period prethodne godine, u Beču je predstavljena aktuelna turistička ponuda Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Pored ponude sun & sea, predstavljene su i mogućnosti za aktivni odmor, zimske ponude, ponude za duži boravak turista tokom zimskih mjeseci (long stay). Posebna pažnja posvećena je promociji crnogorske kulturne baština i prirodnih dobara koji destinaciju čine jedinstvenom.

„To je bila i prilika da se turoperatorima iz Austrije predstave smještajni kapaciteti kojim Crna Gora raspolaže i novi renomirani hotelski brendovi čije je otvaranje najavljeno do 2025. godine. Imajući u vidu dobru aviopovezanost otvara se mogućnost da sve više austrijskih turista posjeti i odmor provede u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Predstavnik marketing agencije Aviareps, Simon Bopp, kazao je da je jadranska obala izuzetno popularna destinacija za austrijsko tržište.

„Radionica je pokazala da postoji veliko interesovanje za Crnu Goru. Renomirani turoperatori su prisustvovali radionici, veoma smo zadovoljni odazivom i nadamo se da ćemo dovesti nove grupe turista u vašu zemlju“, rekao je Bopp.

Otvaranjem direktne linije na relaciji Beč-Tivat-Beč, austrijska nacionalna avio kompanija Austrian Airlines stvorila je uslove za generisanje većeg turističkog prometa sa ovog tržišta. Letovi na relaciji Beč-Tivat-Beč počeće 13. maja naredne godine i održavaće se tri puta sedmično – ponedjeljkom, srijedom i subotom, što predstavlja dobru priliku za Crnu Goru kao njihovo potencijalno turističko odredište tokom ljetnje turističke sezone.

Osim prezentacije, organizovana je i poslovna radionica koja je okupila oko 15 najznačajnijih austrijskih turoperatora, među kojima je većina onih koji do sada u svojim programima nisu imali Crnu Goru.

Radionica je organizovana u cilju ugovaranja buduće saradnje na planu organizovanog dolaska turista iz Austrije, pa se očekuje i da će sastanci rezultirati novim ugovorima.

Posebno oduševljenje iskazao je Mihah Ribar ispred agencije Reisegenuss koji se raduje budućoj saradnji, te ističe da je Crna Gora jako lijepa zemlja koja ima mnogo toga da ponudi.

Lisa Grandits ispred Grandits Reisen kazala je da je divno što se Crna Gora promoviše u Austriji i smatra da ima veliki potencijal.

„Ima dosta mogućnosti, od kulturnih atrakcija do aktivnog odmora, tako da nudi veoma široku lepezu ponuda. Jedan od načina kako ćemo vašu državu promovisati jeste u školama, tako da će učenici zajedno sa nastavnicima dobiti priliku da posjete Crnu Goru“, navela je Grandits.

Predstavnica turističke agencije Next Travel kazala je da su ove godine od tri austrijska turoperatora imali goste, koji su boravili u Crnoj Gori i svakodnevno imali izlete.

„Radionica je bila odlično organizovana na kojoj su bili sve novi turoperatori, a nama je veoma bitno da nisu oni koji već imaju svoje partnere. Održali smo veoma ozbiljne razgovore i raduje me što su svi do jednog zainteresovani da dođu u Crnu Goru“, saopštila je predstavnica turističke agencije Next Travel.

Poslovna radionica je bila prilika i da lokalne turističke organizacije obave razgovore sa turoperatorima, te je tom prilikom predstavnica LTO Budve poručila da je veoma zadovoljna učešćem.

„Zainteresovani turoperatori većinom nikad nijesu bili u Crnoj Gori, te smo tako imali jedinstvenu priliku da im približimo našu zemlju na lijep način. Pokazali su veliko interesovanje, pogotovo što postoje direktni letovi sa Crnom Gorom. Nadamo se saradnji sa njima“, kazala je predstavnica TO Budve.

Predstavnica NTO, Dušanka Pavićević, kazala je da Austrija za nas predstavlja veoma važno tržište, te da želimo da pošaljemo poruku austrijskim turistima da Crna Gora ima toliko toga da ponudi.

„Prekrasne plaže, nacionalni parkovi, veličanstvene planine, UNESCO lokaliteti, nevjerovatni Bokokotorski zaliv, nepregledni kanjon Tare, jedinstvena seoska domaćinstva, naša tradicija, istorija i kultura zajedno sa našom kuhinjom, učiniće odmor u Crnoj Gori nezaboravnim“, kazala je Pavićević.

Pored NTO, na poslovnoj radionici su učestvovali predstavnici lokalnih turističkih organizacija Podgorice, Kolašina i Budve, hotela Avala Resort & Villas i turističke agencije Next Travel.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS