Crna Gora plijeni pažnju njemačkih medija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Nacionalne turističke organizacije (NTO) uspješno su predstavili turističku ponudu brojnim istaknutim njemačkim medijima na promotivnom događaju održanom u četvrtak u Hamburgu.

Prezentaciji su prisustvovali novinari eminentnih medija poput Zeit Media, FVW, Reise+Preise, zatim vodeći travel blogeri, kojima je predstavljena bogata paleta turističkih atrakcija Crne Gore za narednu sezonu.

Počasni konzul Crne Gore u Njemačkoj, Peer Witten, naveo je da prilikom predstavljanja Crne Gore uvijek rado istakne njene prelijepe predjele i obalu.

“Evidentno je da ima mnogo investicija u crnogorskom turizmu, da destinacija raspolaže širokom paletom ponude od luksuznih hotelskih brendova do ponude u ruralnim domaćinstvima, za sve one koji žele da provedu odmor u prirodi”, dodao je Witten.

Posvećenost integralnom razvoju destinacije, odmoru u ruralnim područjima, aktivnom odmoru i posebnim turama, bile su ključne tačke prezentacije ponude. Sadržaj je lako zainteresovao predstavnike sedme sile, koji su zaključili da je očigledno da Crna Gora uspješno prati svjetske turističke trendove i prilagođava svoju ponudu potrebama savremenih putnika.

To je potvrdila i Rita Münck iz FVW, vodećeg poslovnog magazina u sektoru putovanja i turizma.

“Nakon posjete Crnoj Gori, glavni utisak koji sam podijelila sa svima je: Mnogo mogućnosti na malom prostoru! I to je samo jedna od prednosti Crne Gore, pored netaknute prirode i brojnih aktivnosti u prirodi koji prate zahtjeve savremenih turista. Osim planina i plaža, bila sam fascinirana kulturom, istorijom i tradicijom. Sve to zajedno, sjajna je preporuka za Crnu Goru”, kazala je Münck.

Prilikom predstavljanja poseban naglasak bio je na gastronomskoj ponudi destinacije. Gosti su imali priliku da degustiraju autentične crnogorske specijalitete, savršeno uparene sa vrhunskim crnogorskim vinima kompanije Plantaže, što im je dodatno približilo kakvu destinaciju da očekuju.

Cjelodnevno upoznavanje sa destinacijom je zaokruženo nagradnom igrom u okviru koje je Hyatt Regency Kotor Bay Resort, dodijelio aranžman za dvije osobe novinarki travel bloga Liebhaberreisen.

Tokom upoznavanja njemačkih medija sa podacima i specifičnostima Crne Gore, stvoren je pozitivni utisak o cjelokupnoj ponudi, koji će doprinijeti daljoj promociji lokalne gastronomske ponude kao ključnog segmenta turističkog iskustva u našoj destinaciji.

“U planu mi je da posjetim Crnu Goru uskoro. Već sam obišao dosta mjesta pod zaštitom UNESCO-a, tako da mi je i vaša zemlja na listi želja. Volio bih da provedem ljetnji odmor na crnogorskom primorju, jer sam čuo da imate divne plaže”, rekao je Philip Reitz iz Zeit Media.

Sličnog stava je i novinarka Merian magazine, Antonia Aust, koja je već isplanirala dolazak u Crnu Goru.

“Posjetiću Crnu Goru naredne godine i jedva čekam da vidim vašu zemlju kontrasta i raznolikog pejzaža. Crna Gora nudi sve predjele koji se mogu naći širom Evrope, na jednom mjestu. Na relativno malom rastojanju, imate planine, more i predivne plaže, tako da me očekujte u Crnoj Gori”, rekla je Aust.

Saradnik magazina Der Spiegel i National Geographic, Stephan Orth, rekao je da je dobio dosta preporuka za posjetu vašoj zemlji, prije svega primorskog dijela.

“Posjetio sam okolne zemlje i sad je vrijeme da dođem i u Crnu Goru. Ljubitelj sam planinarenja, a čuo sam da nudite idealne uslove za to, naročito u nacionalnim parkovima. Radujem se posjeti Crnoj Gori”, poručio je Orth.

NTO i u narednom periodu nastavlja sa aktivnostima na ovom tržištu kako bi destinacija bila na radaru njemačkih turista u narednoj turističkoj sezoni. U toku je realizacija radijske kampanje na Radio 7, a planirano je učešće na televiziji sonnenklar.tv kao i objava advertorijala u Die Zeit Reiseträme.

Osim pomenutih, promotivnom događaju su prisustvali i predstavnici medija Liebhaberreisen, RBN Redaktionsbüro, Spatianer, Kulturexpresso, Michelblick, Kulinariker, Der Reiseguide, Ctour, saradnik Falstaff-a, i bloga Back-Packer.org.

