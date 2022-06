Crna Gora nudi niz povoljnosti stranim investitorima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora kroz kompetitivan ambijent za poslovanje i sa velikim potencijalima u oblasti turizma, energetike i poljoprivrede, nudi niz povoljnosti stranim investitorima, saopštio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je na sastanku sa delegacijom Inveo Investment Holdinga iz Istanbula iskazao zadovoljstvo što se interesovanje turskih investitora povećava, posebno nakon nedavno održanog susreta u Istanbulu koji je imao sa predstavnicima poslovne zajednice te zemlje.

„Ukazao je na prioritete državne politike, ciljeve ekonomskog razvoja i nastavak integracionih procesa, kako bi se dostigao evropski kvalitet života građana i puna pripadnost evropskom sistemu vrijednosti“, saopšeno je iz Službe za informisanje predsjednika.

Đukanović je istakao značaj realnog sektora i novih ideja koje doprinose bržem ekonomskom razvoju Crne Gore, kao i važnost inicijativa i projekata koji podižu standarde poslovanja i življenja.

„Raduje me i da sve više stranih investitora vidi i cijeni napore koje preduzimamo da razvijemo zemlju, promijenimo način razmišljanja i usvojimo nova znanja i nove vještine“, kazao je Đukanović.

Glavni izvršni direktor Inveo Investment Holdinga, Onur Topac, upoznao je Đukanovića sa osnovnim aktivnostima kompanije koja u svom portfelju ima preko 150 firmi različitih poslovnih djelatnosti i koja posluje u više zemalja na tri kontinenta.

Predstavljajući viziju razvoja poslovnih aktivnosti u Crnoj Gori, Topac je istakao potrebu daljeg razvoja usluga na finansijskom tržištu Crne Gore, aktivnosti na iznalaženju alternativnih i ekološki prihvatljivih vidova transporta u većim gradovima, te drugih aktivnosti koje mogu biti od interesa za Crnu Goru poput razvoja IT usluga, farmaceutike i izdavaštva.

„Uvjeren sam da ćemo do kraja godine imati preko 80 zaposlenih u Crnoj Gori i da ćemo na osnovu iskustava koje smo stekli moći da damo doprinos razvoju regulative za nove djelatnosti i industrije. Svijet sa danas ubrzano mijenja i poslovna zajednica se prilagođava brzim promjenama. Otvorenost Crne Gore i vaša spremnost da podižete standarde poslovanja i življenja u Crnoj Gori uticala je i na naša promišljanja“, rekao je Topac.

On je dodao da su odlučili da odmah pokažu korporativnu društvenu odgovornost i podrže jedan sportski savez, pokazujući time povjerenje i odnos prema Crnoj Gori, posebno prema mladima.

„Sagovornici su se saglasili da u uslovima velike neizvjesnosti u svijetu, svaki novi projekat i svako novo radno mjesto, predstavljaju uspjeh. U tom smislu razumijevanje novih procesa i inovacija mora biti pod budnom pažnjom kreatora politika i poslovne zajednice“, zaključuje se u saopštenju.

