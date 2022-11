Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora nema sistemski problem falsifikovanja eura, iako je, kao atraktivna turistička destinacija, podložna uplivu određene količine falsifikovanog novca, saopšteno je na sastanku u Centralnoj banci (CBCG).

Guverner CBCG, Radoje Žugić sa saradnicima, sastao se danas sa predstavnicima Ministarstva finansija i ekonomije Italije zaduženih za borbu protiv falsifikovanja euro novčanica i kovanica, Đakomom Karbonijem i Gaetanom Matresanom.

“Crnogorski zakonski okvir u oblasti zaštite eura je u punoj mjeri harmonizovan sa regulativom Evropske unije (EU), a zaposleni CBCG, koji se bave zaštitom eura od falsifikovanja, prepoznati su kao vrsni eksperti u ovoj oblasti, koje čak i partnerske centralne banke eurozone angažuju kao stručnjake i trenere za otkrivanje falsifikovanih euro kovanica”, poručio je Žugić.

On je dodao da su CBCG i bankarski sektor postigli najveći stepen usklađenosti regulatornog okvira sa najboljim standardima evropskog centralnog bankarstva.

Iz CBCG je saopšteno da se posjeta predstavnika Ministarstva finansija i ekonomije Italije crnogorskoj vrhovnoj monetarnoj instituciji i Upravi policije realizuje u sklopu programa Evropske komisije (EK) Pericles IV, kroz koji su obezbjeđena finansijska sredstva za jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta crnogorskih institucija u borbi protiv falsifikovanja eura.

Eksperti Guardie di finanze su Žugiću prenijeli iskustva Italije u borbi protiv falsifikovanja i izrazili zadovoljstvo zbog saradnje koju imaju sa CBCG.

Tokom boravka, italijanski eksperti će održati više sastanaka sa predstavncima CBCG i Uprave policije.

