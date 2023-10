Crna Gora na BBC mreži predstavljena milionskom auditorijumu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Promotivna kampanja na kanalima BBC-a, koju sprovodi Nacionalna turistička organizacija (NTO), počela je 1. oktobra i trajaće do kraja godine.

Ova tromjesečna kampanja ima za cilj podizanje svijesti o Crnoj Gori kao turističkoj destinaciji i privlačenje turista.

U okviru kampanje, destinacijski video o Crnoj Gori pod nazivom U društvu prirode, koji je dobitnik tri međunarodne nagrade, biće plasiran na televiziji BBC News koja ima 450 miliona gledalaca širom svijeta.

„Promo spot naše zemlje biće emitovan i u udarnim terminima, nakon dnevnika i emisije The Travel Show, koja ima preko 70 miliona gledalaca na nedjeljnom nivou. Jedna od epizode ove putopisne emisije, Travel Show – Montenegro Top and Tail, snimaće se u Crnoj Gori i biće emitovana na proljeće naredne godine“, navodi se u saopštenju NTO-a.

Pored toga, kampanja podrazumijeva i digitalnu promociju putem online kanala BBC-a, objavljivanje banera i članka o turističkoj ponudi Crne Gore na portalu BBC.com koji ima više od 849 miliona pregleda i profilima na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter sa preko 190 miliona pratilaca.

„Osim predstavljanja jedinstvenih prirodnih ljepota Crne Gore, sa fokusom na raznolikost pejzaža u južnom, centralnom i sjevernom dijelu zemlje, milionskom auditorijumu će biti predstavljena i kulturna baština Crne Gore, uključujući stare gradove koji čuvaju bogatu istoriju i arhitekturu“, dodaje se u saopštenju.

Direktorica NTO-a, Ana Tripković Marković, poručila je da su kampanje na globalnim kanalima poput BBC-a od presudnog značaja za promociju destinacije.

“Zaista nam je veliko zadovoljstvo što možemo da najavimo početak promotivne kampanje na televizijskim i online kanalima koji imaju ovako veliki auditorijum u više od 200 zemalja širom svijeta. Neophodno je da budete vidljivi u medijima sa takvim rejtingom i povjerenjem. Vjerujemo da će ova kampanja u trajanju od tri mjeseca značajno uticati na jačanje destinacijskog brenda i privlačenje turista“, rekla je Tripković Marković.

Ona je podsjetila da je NTO nedavno uspješno realizovala marketinšku kampanju sa globalnom platformom za putovanja Expedia, te da su u planu slične kampanje i na drugim tržištima.

“Pored tradicionalnih modela promocije destinacije, kao što su sajmovi, studijske posjete novinara i turoperatora, fokus nam je u poslednjem periodu na velikim marketinškim kampanjama. U toku je kampanja koja se realizuje u partnerstvu sa najvećim turoperatorom na tržištu Velike Britanije Jet2holidays, kao i digitalne kampanje na online platformi za putovanja Amadeus na tržištima baltičkih zemalja i Njemačke“, kazala je Tripković Marković.

Isječak sa TV BBC News na kojoj se emituje spot Crne Gore može se pogledati na linku https://www.youtube.com/watch?v=wLPuZkROpNI

