Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima značajan potencijal za razvoj obnovljivih izvora energije i vrlo dobro razvijenu mrežu interkonekcija, zbog čega bi mogla postati regionalni HUB za tu vrstu ulaganja, saopštio je potpredsjednik Privredne komore (PKCG), Nikola Vujović.

On je tokom bilateralnih razgovora predstavnika crnogorskih i američkih kompanija, organizovanih u okviru posjete trgovinske misije Sjedinjenih Američkih Država (SAD) regionu, kazao da sadašnje stanje energetskog sektora u Evropi pokazuje koliko je zavisnost od jednog izvora ili trase podložna zloćudnom uticaju, što upozorava da više ne smije biti pogrešnih procjena strateških pravaca razvoja, posebno kritične infrastrukture.

„Tu vidim značajan potencijal za SAD i američke investicije, pružanje podrške i saradnje s crnogorskim kompanijama i postizanje cilja većeg učešća čiste energije u našem energetskom miksu“, rekao je Vujović tokom bilateralnih razgovora, koje su u petak organizovale PKCG, Ambasada SAD i Američka privredna komora (AmCham).

On je podsjetio da je regulatorni okvir u oblasti energetike u Crnoj Gori skoro 100 odsto usklađen sa propisima EU, kao i da ona ima značajan potencijal za razvoj obnovljivih izvora energije i vrlo dobro razvijenu mrežu interkonekcija.

„To znači da Crna Gora može postati regionalni HUB za tu vrstu ulaganja. Kada govorim o diversifikaciji ruta i izvora, mislim i na mogućnost koriščenja potencijala lučkog područja u Baru, kao i izgradnje manjeg LNG terminala“, kazao je Vujović tokom bilateralnih razgovora, kojima je prisustvovala i američka ambasadorka Džudi Rajzing Rajnke.

On smatra da bilaterakni sastanci predstavljaju dodatni korak u zbližavanju poslovnih zajednica Crne Gore i SAD, uz ocjenu da partnerstva među biznisima podrazumijevaju povezanost među narodima i državma, te bliskost vrijednosti kojima teže.

„Važno je jačati saradnju na svim poljima, naročito u područjima kritične infrastrukture, a to su danas energetski i ICT sektor. Današnja ekonomska situacija, uzrokovana koronavirusom, a dodatno usložena ruskom agresijom na Ukrajinu, stavlja energiju u fokus. Upravo je energetika jedan od najvećih potencijala za razvoj Crne Gore, posebno čisti izvori energije“, saopštio je Vujović.

On je dodao da je poslovna zajednica u Crnoj Gori svjesna nužnosti diverzifikacije ruta i izvora u energetici, kao i da očekuje da će plodni razgovori privrednika omogućiti novo partnerstvo između crnogorske i američke poslovne zajednice.

Direktor S&T Montenegro, Milan Marić, ocijenio je da je ICT najperspektivniji sektor u Crnoj Gori.

„ICT je prepoznat kao najvažnija oblast ekonomskog razvoja u Crnoj Gori, koji horizontalno povezuje sve sektore naše privrede. Rast ICT-a iznosi oko 30 odsto godišnje i to su podaci prije aktuelne ratne krize u Ukrajini, dok je sada još i veći“, rekao je Marić.

Cilj posjete trgovinske misije SAD-a regionu bio je da okupi ključne donosioce ekonomskih odluka, identifikuje poslovne mogućnosti i pokrene razgovore sa istaknutim poslovnim partnerima u strateškim sektorima: IT, energetike i čistih tehnologija. Trgovinska misija poslužila je kao korak u daljem razvoju ekonomske saradnje SAD i Crne Gore.

U razgovorima su učestvovali predstavnici više od 40 crnogorskih kompanija iz navedenih oblasti, ali i trgovine, turizma i konsultantskih usluga.

Iz PKCG su kazali da su predstavnici 20 američkih kompanija bili u prilici da se upoznaju sa potencijalnim partnerima iz Crne Gore, te ponude svoje usluge i proizvode. Jedan broj njih već posluje na našem tržištu, ima svoja predstavništva i sarađuje sa lokalnim distributerima.

„Riječ je o stručnjacima sa velikim iskustvom koji prenose državama i kompanijama IT rješenja i znanja, iz multinacionalnih korporacija koje razvijaju inovativna rješenja, mrežni hardver, softver, telekomunikacionu opremu i druge usluge i proizvode, i lideri su u oblasti javne bezbjednosti, vještačke inteligencije, obnovljivih izvora i skladištenja energije“, navodi se u saopštenju.

Među njima su u misiji bili i visoki predstavnici giganata kao što su IBM, Motorola Solutions, Cisco Systems, SAS Institute, Adtran, AlPha Technologies, AerialZeus, Oracle, Honeywell, Schweitzer Engineering Laboratories i druge.

