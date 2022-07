Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora mora razmišljati o uvođenju robnih rezervi, u vremenu u kojem mnogi ekonomski stručnjaci najavljuju da slijedi velika prehrambena kriza, mnogo veća nego ona 2008. godine, saopštio je član Predsjedništva Socijademokratske partije (SDP), Petar Odžić.

“U prilog tome ide i činjenica da je Crna Gora umnogome zavisna od uvoza, a samim tim cijena i dostupnost proizvoda zavise od globalnog faktora. Za sada je dostupnost proizvoda na zadovoljavajućem nivou, ali globalno tržište uslovilo je i nerealno visok rast cijena za naš standard”, naveo je Odžić u saopštenju.

On je kazao da su robne rezerve uglavnom u funkciji spasavanja proizvođača i tržišta – imaju ulogu da smire tržište, ublaže cjenovne i udare u snabdijevanju, kao i da se održe garantovane cijene nekih dobara.

“To su zalihe dobara kojima se obezbjeđuje snabdjevenost i stabilnost na tržištu u slučajevima vanrednog stanja, rata ili tržišnih poremećaja. Obično ih čine osnovni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, meso, industrijski proizvodi, ljekovi i sanitetski materijal. Ukoliko je to moguće, nije loše imati i zalihe goriva”, rekao je Odžić.

Prema njegovim riječima, preko 20 zemalja u svijetu je ograničilo ili potpuno ukinulo izvoz najvažnijih životnih namirnica.

Među njima prednjači Argentina koja je vodeći proizvođač sojinog ulja i kukuruza i među tri najveća proizvođača pšenice.

“Pored Argentine, mogli smo vidjeti da je u maju i Indija odustala od izvoza bitnih životnih namirnica, zemlja koja je umnogome mogla stabilizovati tržišta u Evropi, pogođena ratnom krizom u Ukrajini. Na ruku ne idu ni suše širom svijeta, koje mogu uticati na prinose”, dodao je Odžić.

Svi ovi pokazatelji, kako je poručio, jasno govore da je postojanje robnih rezervi u ovim situacijama preporučljivo, kako bi se održala dostupnost proizvoda i regulisala cjenovna politika.

“Zaključak je da i kada ne postoji globalna kriza, postojanje robnih rezervi daje pozitivan efekat, jer daje sigurnost u snadbijevanju i mogućnost regulacije tržišta, bez obzira na globalna dešavanja”, zaključio je Odžić.

