Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora iz godine u godinu unapređuje ponudu za poslovna putovanja, ocijenili su predstavnici turoperatora i turističkih agencija iz Poljske, koji su boravili u studijskoj posjeti Crnoj Gori.

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) su objasnili da je riječ o predstavnicima turoperatora i turističkih agencija specijalizovanih za poslovna putovanja: NewPoland, Worktrips, Plej, NuHorizon, Xperience events i Aviareps Poland, koji su imali priliku da posjete Ulcinj, Bar, Budvu, Tivat i Kotor, kao i da se upoznaju sa ponudom konferencijskih kapaciteta.

Iz NTO je saopšteno da su oni su boravili u Crnoj Gori od utorka do danas.

Dio ove grupe, bila je i predstavnica nacionalne avio kompanije Poljske LOT, Magdalena Kalinowska.

Justyna Jarosiewicz ispred turističke agencije NuHorizon, kazala je da je Bokokotorski zaliv sjajna lokacija za kongresni turizam te da će se posebno fokusirati na tom dijelu primorja.

“Zadovoljstvo mi je što sam imala priliku da upoznam ovoliko divnih ljudi i saznam više o ponudama hotela. Rekla bih da sad imam dobar uvid u to šta možemo uraditi na vašem tržištu, naročito u Boki. Bokokotorski zaliv je sjajna lokacija za kongresni turizam i naša kompanija najviše radi na tom dijelu primorja. Osim toga, Crna Gora je veoma lijepa zemlja sa brojnim mogućnostima za razvoj kako aktivnog, tako i mirnog odmora”, navela je Jarosiewicz.

Tokom njihovog boravka u Crnoj Gori, NTO je danas organizovala poslovnu radionicu, što je bila prilika da se bliže predstave atraktivnosti naše destinacije, te da se crnogorska turistička privreda poveže sa turoperatorima iz Poljske.

Predstavnici NTO, lokalnih turističkih organizacija i privrede održali su brojne sastanke sa turoperatorima, koji su iskazali veliko interesovanje za Crnu Goru.

Saradnica u WorkTrips agenciji, Marta Chomiuk, poručila je da je Crna Gora idealna destinacija za organizovanje poslovnih sastanaka i događaja.

“Naši poslovni partneri mogu online da rezervišu hotel, kupe vozne karte i sve sitnice potrebne za organizaciju poslovnog puta. Naravno, pružamo i usluge izdavanja avio karata, kao i organizacije događaja, sastanaka ili konferencija. Mi smo zainteresovani za Crnu Goru, jer je to divna destinacija, sa veličanstvenom prirodom i lokacijama, kao i prostorima za organizovanje raznih događaja”, kazala je Chomiuk.

Beniamin Jakubczyk ispred agencije Xperience Events, koja je preko 25 godina aktivna na tržištu Poljske i dobitnik nekoliko turističkih priznanja, navela je da Crna Gora iz godine u godinu usavršava svoju ponudu za poslovna putovanja.

“Mi smo 2017. godine organizovali konferenciju u Budvi za 310 osoba, dva čarter leta do Tivta i voljeli bi da u budućnosti radimo na takvim događajima u Crnoj Gori. Koliko vidim, Crna Gora iz godine u godinu napreduje i usavršava ponudu za poslovna putovanja. Važno nam je da klijentima objasnimo prednosti organizovanja dešavanja u Crnoj Gori, jer je zaista posebna”, rekao je Jakubczyk.

Crna Gora, kako je dodao, na relativno malom prostoru ima veliki broj luksuznih objekata, ali i ponudu za manje grupe koje imaju ograničen budžet. Svi hoteli koje su vidjeli su dobri, usluga je odlična i sve je bolja saobraćajna povezanost.

Enis Cikotić ispred turističke agencije Gold travel, koja je strateški partner NTO, poručio je da već imaju konkretne upite od turoperatora iz Poljske.

“Kao strateški partner NTO, uvijek rado prisustvujemo ovako korisnim poslovnim radionicama. Na današnjoj radionici smo uočili da je njihovo interesovanje izuzetno ozbiljno, a mi kao turistička agencija već imamo konkretne upite i naznake za saradnju u narednom periodu. Smatram da će ove radionice biti veoma korisne kako za nas privrednike, tako i za cijelu Crnu Goru”, poručio je Cikotić.

Da su turisti iz Poljske zainteresovani za našu zemlju, pokazuje i činjenica da je u Crnoj Gori tokom prošle godine boravilo 62,62 hiljade turista koji su ostvarili 334,12 hiljada noćenja, što je više od 53 odsto u odnosu na prošlu godinu.

“Imajući u vidu značajno interesovanje poljskih turoperatora koji u svojim programima putovanja nude Crnu Goru, potom redovne letove avio-kompanija LOT Polish, WizzAir i Ryaniar iz Varšave, Gdanjska, Krakova, Poznanja, Vroclava i Katovice ka Crnoj Gori, kao i naredne promotivne aktivnosti, očekuje se da će se trend rasta turista i u ovog godini sa ovog tržišta nastaviti”, navodi se u saopštenju.

Studijska posjeta turoperatora iz Poljske je rezultat saradnje NTO, Aviareps-a Poland i nacionalne avio kompanije Poljske LOT. Pored NTO, svoju podršku u organizaciji studijske posjete dali su i lokalna turistička organizacija Bara, Hotelske grupe (HG) Montenegro stars, hotel Azul beach resort, Nikki resort, The Chedi, hotel Princess i hotel Palata Venezia.

