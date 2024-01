Crna Gora ima potencijal za izvoz poljoprivrednih proizvoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima potencijal da postane važan izvoznik poljoprivrednih proizvoda u regionu i šire, saopštio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, na sajmu AgroBelgrade 2024 u Beogradu.

„Posvećeno, dugoročno i planski radimo na pružanju snažne podrške i razvoju poljoprivrede kao sektora koji ima višestruku ulogu u razvoju društva i ekonomije, kako bi unaprijedili razvoj Crne Gore”, rekao je Joković.

Iz Ministarstva su saopštili da su crnogorski privrednici predstavili svoju ponudu na sajmu, koji je počeo u četvrtak i biće završen danas. Predstavljanje njihove ponude organizovali su Ministarstvo i Privredna komora.

Joković je na otvaranju sajma kazao da su platforme za umrežavanje i unapređenje saradnje zemalja regiona u oblasti poljoprivrede veoma važne, a govorio je i o značaju razvoja sektora voćarstva, vinarstva i povrtarstva

“Kreirajući brojne podsticajne mjere, pomažemo te sektore“, rekao je Joković i pozvao sve iz regiona da posjete Crnu Goru i dožive raznolikost crnogorskih proizvoda.

Brojni posjetioci crnogorskog štanda imali su priliku da se upoznaju sa visokokvalitetnom i raznovrsnom ponudom proizvoda i usluga koju su predstavili nikšićki Miranis, ulcinjski Veterinum, poljoprivredno gazdinstvo „Macanović“ i Rakija Trnovača iz Pljevalja, podgoričke Plantaže, barski Jugopapir i Jadroagent, Porodična farma Miljanić iz Nikšića i Data Design iz Podgorice.

Među posjetiocima bili su i resorni ministri iz Srbije, Sjeverne Makedonije i bosanskohercegovačkog entiteta Republike Srpske, Jelena Tanasković, Ljupčo Nikolovski i Savo Minić, ambasador Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Srbiji Kristofer Hil, kao i crnogorska otpravnica poslova Stanica Popović.

Sajam je okupio više od 500 izlagača iz jugoistočne Evrope – proizvođače svježeg, smrznutog i prerađenog voća, povrća i grožđa, poljoprivrednih mašina i opreme, rasadnika, sjemena, đubriva i pesticida, kao i druge kompanije koje posluju u sektoru.

U delegaciji crnogorskog Ministarstva poljoprivrede, pored Jokovića, bili su i predstavnici direktorata za plaćanje i za poljoprivredu, Marko Radonjić i Dragana Šutović.

„Učešće na sajmu omogućilo je umrežavanje izlagača sa potencijalnim partnerima, kupcima i saradnicima, prisustvovanje pratećim konferencijama koje su se, između ostalog, odnosile na globalne trendove i izazove u agraru, kao i na mogućnosti plasmana poljoprivrednih proizvoda na tržište EU“, navedeno je u saopštenju Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS