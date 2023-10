Podgorica, (MINA- BUSINESS) – Crna Gora ima ogroman potencijal za poslovna putovanja, poručili su MICE turistički agenti iz Belgije.

U organizaciji Nacionalne turističke organizacije (NTO), belgijski turistički agenti specijalizovni za poslovna putovanja boravili su u Crnoj Gori od četvrtka do nedjelje.

Kako se navodi u saopštenju NTO, riječ je o pet turističkih agencija sa belgijskog tržišta, koje su specijalizovane za različite vrste poslovnih putovanja: New Balls Please, Jempi Reizen, MI Agency, Uniglobe Universal Travel i De Loose Incentive Travels.

Obilazeći Podgoricu, Tivat, Kotor i Budvu, kao i turističke lokalitete u blizini Bara, turistički agenti su imali priliku da se upoznaju s kapacitetima MICE turizma koje Crna Gora posjeduje, odnosno sa turističkom ponudom za poslovna putovanja.

Predstavnica turističke agencije Jempi Reizen, Nathalie de Vylder, koja je specijalizovana za tkzv. motivaciona ili podsticajna putovanja, poručila je da je Crna Gora posebno zanimljiva destinacija za tu vrstu putovanja.

“Prvi put sam u Crnoj Goru, ali sigurna sam da ću se vratiti u budućnosti. Najviše me oduševljava raznolikost ponude, od primorskih gradova do centralnog dijela zemlje“, rekla je De Vylder.

Ona je navela da su vidjeli dosta različitih hotela i turističkih lokaliteta, i da sada imaju kompletnu sliku o tome šta sve mogu da ponude njihovim klijentima.

„Tu je zaista mnogo toga u kontekstu raznih vrsta poslovnih putovanja, a najviše kada je riječ o podsticajnim putovanjima koje kompanije organizuju za svoje zaposlene ili partnere”, rekla je De Vylder.

Natacha Smetryns ispred agencije News Balls Please, koja se bavi motivacionim putovanjima i organizacijom kongresnih događaja, rekla je da Crna Gora ima ogroman potencijal za MICE turizam.

“Oduševljeni smo Crnom Gorom. Ova zemlja zaista ima brojne komparativne prednosti u segmentu MICE turizma. Predivna priroda, odlični hoteli, dobar geografski položaj, bogata istorija i blaga klima doprinose dobrom pozicioniranju Crne Gore na mapi destinacija za poslovna putovanja”, zaključila je Natacha.

Patrick Van De Bosch, ispred agencije Uniglobe Universal Travel, kazao je da Crna Gora ima odličnu gastro ponudu, dobre hotele i savršenu prirodu, što je, kako je dodao, čini itekako zanimljivom destinacijom

Iz NTO rekli su da je tokom drugog dana boravka održana i poslovna radionica, tokom koje je preko 20 turističkih privrednika imalo priliku da prezentuje svoju ponudu turističkim agentima.

Tom prilikom Goran Korac ispred Monte Vista Travel DMC je poručio da je radionica bila izuzetno uspješna i da je odabir agencja odličan jer su agenti izrazili zainteresovanost za saradnju.

“Sastanci su protekli u izuzetno konstruktivnoj i produktivnoj atmosferi, gdje je Crna Gora prepoznata kao destinacija koja obećava. Jedan od ključnih zaključaka sastanaka jeste potreba za uspostavljanjem direktnih letova tokom cijele godine“, rekao je Korac.

On je kazao da se odabir turoperatora za učešće na ovoj radionici pokazao izuzetno mudrim, budući da su svi izrazili veliku zainteresovanost za saradnju, i demonstrirali visok nivo profesionalizma u svom radu.

„Zaista izražavamo iskrenu zahvalnost NTO na podršci i inicijativi koja će imati dugoročne pozitivne efekte na turističku industriju Crne Gore”, zaključio je Korac.

Podršku posjeti pružili su i turističke organizacije Bara i Kotora, hoteli Voco, Splendid, Hyatt Recency Kotor Bay, Hilton, Chedi Luštica Bay i turistička agencija GoBaloo.

