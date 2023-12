Crna Gora dobila produženje roka za realizaciju IPARD II programa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora dobila je produženje roka za realizaciju IPARD II programa, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Predstavnici Ministarstva i Evropske unije (EU) održali su u Podgorici drugu sjednicu Odbora za nadgledanje IPARD III programa, na kojoj su sumirani postignuti rezultati tokom implementacije IPARD II programa i definisani ciljevi i aktivnosti mjera kroz koje će se implementirati IPARD III program.

Sastanku je, kako je saopšteno iz Ministarstva, prethodio odvojen bilateralni susret resornog ministra, Vladimira Jokovića, i šefa pretpristupne jedinice za susjedstvo, proširenje i pretpristupnu pomoć Evropske komisije (EK), Franka Bollena, sa saradnicima.

“Bollen je zvanično obavijestio Jokovića da je usvojena podnijeta inicijativa koja se odnosi se na mogućnost da se sredstva iz IPARD II programa troše do kraja naredne godine, čime bi se Crnoj Gori omogućilo dodatno vrijeme za realizaciju investicija koje će se ugovoriti”, navodi se u saopštenju.

Ova inicijativa zvanično je podnijeta u martu ove godine, na sastanku Jokovića sa komesarom Evropske unije (EU) Janušem Vojčehovskim u Briselu.

Joković je istakao da je to još jedan dokaz partnerskog odnose, te da je značaj ovog dodatnog uslova za crnogorske poljoprivrednike krucijalna u cilju unapređenja postojeće proizvodnje.

Tokom sjednice Odbora za nadgledanje, predstavnici Ministarstva su sumirali dosadašnje rezultate u sprovođenju programa i informisali prisutne o postavljenim okvirima za dalje aktivnosti, kao i izmjenama IPARD III programa, planovima i rasporedu obaveza za naredni period.

Bollen je kazao da vjeruje da će Crna Gora iskoristiti na pravi način ovaj dodatni uslov za potrošnju sredstava u narednoj godini, ali i podsjetio na odgovornost i obaveze koje treba preduzeti kako bi se pravovremeno počelo sa implementacijom IPARD III programa.

On je izrazio uvjerenje da na terenu postoji zainteresovanost za fondove EU i da je veoma zainteresovan da od samih korisnika čuje iskustva u korišćenju IPARD sredstava, pogotovo o svjesnosti benefita koje kroz bezpovratnu podršku ovaj program pruža.

U tom cilju, nakon održanog Odbora, za predstavnike EK organizovana je posjeta IPARD korisnicima iz opština Podgorica i Ulcinj, gdje su u neposrednoj komunikaciji mogli da sagledaju sve izazove u sprovođenju programa.

