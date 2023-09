Crna Gora da nudi multi-destinacijske proizvode

Podgorica, Šangaj, (MINA-BUSINESS) – Kineski turisti biraju multi-destinacijske proizvode, pa je preporuka da i Crna Gora na taj način definiše svoju ponudu, ocijenjeno je na sastanku predstavnika Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Asocijacije Šangaja za trgovinu i turizam (SATT).

Kako je saopšteno na društvenim mrežama Ministarstva, Šangaj je ovih dana azijska turistička prijestonica i domaćin mega turističkog događaja – ITB Kina 2023. Na marginama turističke berze, realizuju se brojni sastanci.

Predstavnici SATT i generalna direktorica Direktorata za razvojne politike u turizmu, Aleksandra Gardašević-Slavuljica, održali su sastanak na temu dalje saradnje Crne Gore i Kine, odnodno Šangaja, najvećeg finansijskog, ekonomskog i turističkog centra te zemlje.

SATT broji članstvo od preko hiljadu ekonomskih i turističkih grupacija iz oblasti hotelijerstva, turističkih investicija i destinacijskog menadžmenta.

“Istakli su da kineske turiste više ne opredjeljuje cijena turističkih aranžmana, već kvalitet i doživljaj na destinaciji. Biraju multi-destinacijske proizvode, pa je preporuka da i Crna Gora na taj način definiše svoju ponudu”, naveli su iz MERT-a.

Nakon detaljne razmjene informacija, prisutni su se usaglasili da iskustva izuzetne prakse koja ima Šangaj, prenesu u Crnu Goru, što će biti predmet dalje saradnje.

