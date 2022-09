Cimbaljević: Postoji kontinuitet u snabdijevanju mlijeka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kontinuitet u snabdijevanju mlijeka u Crnoj Gori postoji, saopštio je generalni direktor Direktorata za poljoprivredu u resornom Ministarstvu, Miroslav Cimbaljević i dodao da nema mjesta za paniku.

On je kazao da ih je uznemirila informacija o zabrani izvoza sirovog mlijeka iz Srbije prema Crnoj Gori, prenosi portal Dan.

“Želim da kažem da nema mjesta za paniku i bojazan iz razloga što smo u prethodnoj godini u sistemu premija u Crnoj Gori imali otkup od subjekata koji vrše preradu mlijeka od 26,5 miliona litara, a uvoz iz Srbije je bio nekih milion litara, što je zanemarljiv procenat”, rekao je Cimbaljević u izjavi novinarima.

Kako je istakao, kada je u pitanju ova godina, iz Srbije je uvezeno oko dva miliona litara sirovog mlijeka, odnosno mlijeka za dalju preradu.

Ministarstvo je prepoznalo mljekarski sektor kao značajnu granu i opredijelila značajna sredstva, najveća u regionu.

“U ovom trenutku ne postoji prostor za paniku”, poručio je Cimbaljević.

Vlada Srbije je u srijedu zabranila izvoz mlijeka kako bi omogućila redovno snabdijevanje stanovništva i spriječila odliv sirovine iz zemlje.

Odluka je na snazi do kraja septembra.

