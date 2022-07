Cilj uspostaviti efikasan mehanizam finansijskog nadzora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cilj kompanije Montenegro Works je da uspostavi efikasan mehanizam finansijskog nadzora nad preduzećima u većinskom vlasništvu države i pruži im podršku pri uspostavljanju važnih procesa za njihovo poslovanje, saopštio je njen izvršni direktor, Filip Radulović.

Radulović i finansijski direktor Jovan Gošović sastali su se sa ambasadorom Slovenije u Crnoj Gori Gregorom Preskerom, kojeg su upoznali sa ciljevima kompanije.

„Cilj nam je da uspostavimo efikasan mehanizam finansijskog nadzora nad preduzećima u većinskom vlasništvu države i pružimo im podršku pri uspostavljanju važnih procesa za njihovo poslovanje – efikasnog korporativnog upravljanja, strateškog planiranja, kontrolinga“, rekao je Radulović.

On, kako je saopšteno iz MW, smatra da će ovaj projekat koji je projektovan po modelu brojnih evropskih zemalja dati rezultate i omogućiti da se uvede red u državnim kompanijama.

Presker je podržao rad kompanije Montenegro Works i podsjetio da u zemlji iz koje dolazi postoji državni holding koji se bavi tamošnjim preduzećima.

„Sa zadovoljstvom ću posredovati kod uspostavljanja kontakta sa Slovenačkim državnim holdingom, jer smatram da bi iskustva našeg državnog holdinga za vas bila važna pri uspostavljanju raznih procesa vezanih za poslovanje kompanije i ostvarenje zacrtanih ciljeva“, rekao je Presker.

