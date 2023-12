Cilj postizanje poravnanja kroz postupak alternativnog rješavanja sporova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sve strane se moraju aktivno uključiti u rješavanje problema zaposlenih beranskog preduzeća ŠIK Polimlje, kako bi se u konačnom postiglo poravnanja kroz postupak alternativnog rješavanja sporova.

Na inicijativu Unije slobodnih sindikata (USSCG) i Sindikalne organizacije ŠIK Polimlje Berane, danas je održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Uprave za šume i menadžmenta preduzeća.

Sastanak je, kako je saopšteno iz USSCG, održan sa ciljem pronalaženja rješenja za očuvanje radnih mjesta gotovo 70 zaposlenih.

„Nagomilani, dugogodišnji problemi, koji su potresali ovo preduzeće i odnosi sa nadležnim institucijama, za posljedicu su imali gašenje kompletnog pogona i otpuštanje gotovo 70 zaposlenih, onih kojih su gotovo 20 godina proveli u ovom preduzeću, a koji su sada dovedeni u situaciju da budu socijalni slučajevi, bez perspektive na crnogorskom tržištu rada“, navodi se u saopštenju.

Uvažavajući sveukupnu situaciju, a posebno položaj zaposlenih koji su, kako se dodaje, kolateralna šteta prethodnih dešavanja, učesnici sastanka su kroz konstruktivni dijalog došli do zajedničkog zaključka u vezi sa prevazilaženjem postojećeg problema.

„Zaključak podrazumijeva aktivno uključivanje svih strana učesnica sastanka i u konačnom postizanje poravnanja kroz postupak alternativnog rješavanja sporova“, dodaje se u saopštenju.

USSCG očekuje da će rezultat ovog sastanka biti očuvanje radnih mjesta u interesu zaposlenih, samog preduzeća, Opštine Berane i države.

