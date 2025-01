Cilj efikasna borba protiv nedozvoljene trgovine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predlogom izmjena i dopuna Zakona o slobodnim zonama uspostaviće se institucionalni okvir za definisanje adekvatnih mehanizama za suzbijanje nelegalne trgovine u slobodnim zonama i skladištima, povećati transparentnost u radu i unaprijediti poslovno okruženje u skladu sa međunarodnim standardima.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja su saopštili da je danas održan prvi sastanak Radne grupe za izradu Predloga izmjena i dopuna Zakona o slobodnim zonama.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ambasade Velike Britanije u Crnoj Gori, koja je već pokazala svoju posvećenost u unapređenju našeg zakonodavstva.

Državna sekretarka u Ministarstvu i predsjednica Radne grupe, Ana Raičević, istakla je značaj ovog zadatka, naglašavajući potrebu za posvećenošću, stručnošću i zajedničkom vizijom.

Takođe, prenijela je ključnu poruku potpredsjednika Vlade i ministra ekonomskog razvoja, Nika Gjeloshaja, da zakon treba da bude visokog kvaliteta i izrađen u što kraćem roku.

Raičević je izrazila posebnu zahvalnost Ambasadi Velike Britanije na posvećenosti, stručnosti i kontinuiranoj podršci u ovom procesu. Takođe, istakla je važnu ulogu nevladinog sektora, naglasivši da on predstavlja ključan segment društva.

Cilj izrade izmjena i dopuna zakona jeste efikasna borba protiv nedozvoljene trgovine, pri čemu će se zakonsko rješenje kreirati uz punu posvećenost i zajednički rad svih članova Radne grupe, u interesu građana Crne Gore.

“Tokom diskusije naglašena je potreba za unapređenjem posebnih normi iz perspektive carinskog nadzora i povećanja transparentnosti u slobodnim zonama, kao i za uvođenjem podsticajnih mjera koje bi omogućile rast legalnih ekonomskih aktivnosti u ovim zonama i skladištima”, navodi se u saopštenju.

Članovi Radne grupe dogovorili su se o daljoj dinamici rada i usaglasili da proces bude inkluzivan i otvoren, kako bi se osiguralo sveobuhvatno i kvalitetno zakonsko rješenje.

