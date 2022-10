Cilj bolje pozicioniranje barske luke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija će u saradnji sa relevantnim privrednim subjektima snažno podržati inicijativu koja u krajnjem za cilj ima bolje pozicioniranje barske luke, imajući u vidu kapacitete i potencijale koje ona nesporno posjeduje, saopštio je resorni ministar Ervin Ibrahimović.

Ibrahimović se danas sastao sa predstavnicima Luke Bar, Montecarga, Željezničke infrastrukture (ŽICG) i kompanije MSC, kako bi razgovarali na temu valorizacije tranzitnog potencijala i razvoja multimodalnog saobraćaj Crne Gore.

“Dogovoreno je intenziviranje rada Koordinacionog odbora pri Privrednoj komori (PKCG) u cilju praćenja, analiziranja i unapređenja poslovanja u logističkim aktivnostima koje se odvijaju preko Crne Gore, stvaranja uslova za potpun i efikasan razvoj potencijala Luke Bar i povezanih sistema, te saradnje sa nadležnim državnim organima, institucijama i komorskim i drugim udruženjima i asocijacijama u zemlji i inostranstvu”, navodi se u saopštenju.

Sastanku su prisustvovali i državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija Miloš Rajović, generalna direktorica za pomorski saobraćaj, sigurnost plovidbe, zaštitu od zagađenja i pomorsku privredu Maja Mijušković i načelnik Direkcije za željezničku infrastrukturu Milan Banković.

“Takođe, predloženo je iniciranje regionalne konferencije, koja bi okupila sve relevantne činioce iz okruženja, u cilju privlačenja robnih tokova preko Crne Gore i uspostavljanja jače saradnje na ovom polju sa susjednim državama”, dodaje se u saopštenju.

Sagovornici su se složili da je u cilju adekvatnog razvoja barske luke, kao logističkog pravca, neophodno nastaviti rad na kapitalnim projektima u zaleđu luke, kao što je nastavak rekonstrukcije željezničke infrastrukture i izgradnje auto-puta Bar-Boljare.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS