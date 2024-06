Cijene nafte stabilne na 80 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u petak na oko 80 USD, jer su podaci s američkog tržišta rada raspršili očekivanja da bi centralna banka mogla početkom jeseni sniziti kamatne stope, što bi podstaklo ekonomsku aktivnost i potražnju za energentima.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 79,99 USD.

U Njujorku se barelom trgovalo po 28 centi višoj cijeni, od 75,83 USD, prenosi Hina.

Trgovce je u četvrtak ohrabrila poruka ruskih i saudijskih zvaničnika da će Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici biti fleksibilni u sprovođenju plana o postupnom povećanju snabdijevanja od kraja godine.

OPEC+ smanjuje snabdijevanje za 5,86 miliona dnevno, a u nedjelju je grupa objavila da će od septembra grupa zemalja postupno povećavati snabdijevanje, ukazujući na procjene o solidnoj potražnji.

Odluka je pritisnula cijene nafte u ovoj sedmici i saudijski ministar energetike, princ Abdulaziz bin Salman, naglasio je u četvrtak da bi OPEC+ mogao i pauzirati realizaciju odluke, ili je čak povući, ako zaključi da tržište nije dovoljno snažno.

Potpredsjednik ruske Vlade, Alexander Novak, rekao je da bi grupa mogla prilagoditi plan, bude li potrebno, dodajući da su cijene nafte ove sedmice pale zbog pogrešne interpretacije dogovora i “špekulativnih faktora”.

Trgovci s pažnjom prate i monetarnu politiku u vodećim ekonomijama. U četvrtak ih je ohrabrilo snižavanje ključnih kamatnih stopa u eurozoni, raspirivši očekivanja da bi američke Federalne rezerve (Fed) mogle slijediti primjer Evropske centralne banke (ECB) i ublažiti monetarnu politiku početkom jeseni.

U petak, očekivanja su se rasplinula, nakon što su podaci s američkog tržišta rada pokazali značajno snažniji tempo zapošljavanja u maju, nagovještavajući solidan rast ekonomske aktivnosti.

Fed insistira na podignutim kamatnim stopama kako bi spriječio rasplamsavanje inflacije.

OPEC je odvojeno objavio da je u četvrtak barel korpe nafte njegovih članica poskupio 1,42 USD, na 79,81 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS