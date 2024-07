Cijene nafte stabilizovale se ispod 85 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizirale su se u srijedu ispod 85 USD nakon što je Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) potvrdila prognoze o solidnom rastu potražnje, potisnuvši u drugi plan normalizaciju američke proizvodnje nakon uragana Beryl.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 84,55 USD. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 81,34 USD, prenosi SEEbiz.

Tržišta su na početku sedmice pomno proučavala posljedice uragana Beryl na naftnoj infrastrukturi u Meksičkom zalivu i u Teksasu, koji proizvodi 40 odsto američke nafte.

Naftne i gasne kompanije počele su u utorak da obnavljaju proizvodnju, naftne luke postupno se otvaraju i čini se da Beryl nije u većoj mjeri oštetila energetsku industriju u Teksasu, zaključili su analitičari. Oštećeni su tek pojedini objekti i snabdijevanje strujom još nije u potpunosti obnovljeno, dodali su.

U srijedu su pažnju trgovaca zaokupile su prognoze OPEC-a o potražnji u ovoj i idućoj godini.

