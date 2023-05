Cijene nafte snažno pritisnuli slabi kineski podaci i velika ponuda

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte potonule su u utorak na međunarodnim tržištima na najniži nivo od kraja marta, zbog slabih ekonomskih podataka iz Kine, očekivanja povećanja kamatnih stopa Evropske i američke centralne banke, Federalnih rezervi i velike ponude.

Cijena barela na londonskom tržištu je u odnosu na prethodno zatvaranje pala 2,41 USD, na 76,9 USD. Barel je na američkom tržištu izgubio 2,49 USD i njime se trgovalo po 73,17 USD.

Cijene nafte u prethodnom trgovinskom danu pale su više od jednog dolara, prenosi Hina.

Tržište je zanemarilo vijest da je u aprilu pala proizvodnja nafte Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC), a veću pažnju obratilo na zemlje pod sankcijama, Rusiju i Iran, koje su nastavile pronalaziti tržište za svoju sirovu naftu.

Iranska proizvodnja nafte premašila je tri miliona barela dnevno (bpd).

Iran je 2021. u prosjeku crpio 2,4 milijuna bpd, a pod sankcijama je SAD-a od 2018. godine.

Cijene nafte takođe su se našle pod pritiskom kineskih zvaničnih podataka objavljenih u nedjelju, koji su pokazali da je proizvodna aktivnost u najvećem svjetskom uvozniku sirove nafte u aprilu neočekivano pala.

Nejasni ekonomski izgledi u drugim djelovima svijeta takođe su podstakli pad cijena nafte.

Ulagači će smjernice dalje tražiti od očekivanih povećanja kamatnih stopa centralnih banaka koje se bore protiv inflacije, koji bi mogli usporiti ekonomski rast i smanjiti potražnju za energijom.

Očekuje se da će američki Fed u srijedu kamatne stope povećati 0,25 postotnih bodova.

Takođe se očekuje da će i ECB podići stope na redovnom sastanku u četvrtak.

OPEC je objavio da je cijena barela korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak neznatno ojačala na 80,03 USD.

