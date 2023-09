Cijene nafte skočile nakon ruske zabrane izvoza goriva

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su na međunarodnim tržištima iznad 94 USD nakon što je Rusija privremeno zabranila izvoz goriva, što će pojačati potražnju rafinerija u periodu slabog snabdijevanja.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podneva bila viša 1,02 USD i iznosila je 94,55 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,27 USD višoj cijeni, od 90,93 USD, prenosi SEEbiz.

Raspoloženje na tržištima obilježila je sjednica američke centralne banke, koja je u srijedu zadržala kamatne stope na važećem nivou, ali je potvrdila da bi ih do kraja godine trebala podići za još četvrtinu procentnog boda, na 5,5 do 5,75 odsto.

Viši troškovi zaduživanja mogli bi oslabiti ekonomski rast i potražnju za gorivom i poduprijeti dolar, što bi smanjilo kupovnu moć kupaca s drugim valutama i dodatno zaustavilo kupovinu energenata.

Norveška centralna banka podigla je u četvrtak kamatne stope, a Evropska centralna banka povisila je troškove zaduživanja prije dvije sedmice, za četvrtinu procentnog boda, uprkos slaboj ekonomiji.

Monetarnu politiku velikih ekonomija zasjenila je najava Rusije da će privremeno zabraniti izvoz goriva kako bi poboljšala snabdijevanje domaćeg tržišta i spustila cijene. To znači da će kupci ruskog benzina i dizela morati da potraže drugog dobavljača i da će ionako slabo snabdijevanje biti pod pojačanim pritiskom potražnje iz rafinerija, objasnio je Tamas Varga iz brokerske kuće PVM.

Ruska objava nadovezala se na pad zaliha nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u prošloj sedmici, za 2,14 miliona barela, zbog snažnog izvoza. Smanjile su se i zalihe derivata, odražavajući početak redovne jesenske sezone održavanja u rafinerijama, navela je američka vlada u sedmičnom izvještaju.

Zalihe nafte u američkom Cushingu na najnižem su nivou od jula prošle godien, a Organizacija zemalja izvoznica i njeni saveznici izbacuju na tržište manje barela, prema dogovoru iz prošle godine.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u srijedu pojeftinio 1,18 USD, na 95,82 USD.

