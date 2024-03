Cijene nafte prošle sedmice skočile oko četiri odsto

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte skočile su prošle sedmice oko četiri odsto, nadoknadivši gubitke od prethodne, zahvaljujući procjenama da bi potražnja za “crnim zlatom” mogla da poraste.

Na londonskom tržištu cijena barela je porasla četiri odsto na 85,34 USD, dok je na američkom barel poskupio 3,9 odsto na 81,04 USD.

Proboj cijene na londonskom tržištu iznad 85 USD, prvi put od novembra prošle godine, uslijedio je nakon procjena Međunarodne agencije za energiju (IEA) da će globalna potražnja za naftom u prvom tromjesečju porasti 1,7 miliona barela dnevno.

Povećanje procjena o potražnji zahvaljuje se poboljšanim ekonomskim izgledima u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i pojačanoj potražnji za gorivom pod uticajem plovidbe brodova dužom rutom oko Rta dobre nade.

IEA je podigla i procjenu rasta potražnje u cijeloj godini, za 110 hiljada barela dnevno, na 1,3 miliona barela dnevno.

No, to znači da će rast biti značajno sporiji nego u prošloj godini, zbog posustajanja svjetske ekonomije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS