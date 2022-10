Cijene nafte prekoračile 96 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima iznad 96 USD, budući da je najava vodećih proizvođača o znatno manjem snabdijevanju od novembra nadjačala strah od recesije zbog podignutih kamatnih stopa u velikim ekonomijama.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila viša 1,7 USD nego na zatvaranju u četvtak i iznosila je 96,12 USD. U gotovo istom je iznosu barel poskupio i na američkom tržištu, gdje se njime trgovalo po 90,17 USD.

Tržišta je ove sedmice podstakla odluka Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznica, uključujući Rusiju, o smanjenju snabdjevanja od novembra.

Samo mjesec kasnije Evropska unija uvešće embargo na rusku naftu koja se doprema brodovima i smanjiti ponudu na ionako tijesno snabdjevenom tržištu.

“Jedna od ključnih posljedica najnovijeg OPEC-ovog smanjenja (proizvodnje) biće vjerovatno povratak cijena nafte na nivo od 100 USD”, rekao je Stephen Brennock iz PVM-a.

On je dodao da će rast cijena ograničiti vjerovatno sve brojniji nepovoljni trendovi u ekonomiji.

Cijene su još daleko niže nego u martu, u početnoj fazi ruske invazije na Ukrajinu, kada su se približile 147 USD, najvišem nivou otkada se naftom počelo trgovati u terminskim ugovorima.

“Budući da se cijena barela u Londonu sada stabilizovala unutar raspona od 90 do 100 USD, grupa će vjerovatno biti zadovoljna ishodom, uprkos još vrlo neizvjesnim izgledima za ekonomiju”, rekao je Craig Erlam iz OANDA, misleći na OPEC+.

OPEC nije objavio koliko je u četvrtak koštao barel korpe nafte njegovih članica. U srijedu njegova je cijena iznosila 94,05 USD.

